Epidémie d’Ebola en RDC : nous avons besoin du soutien de tous

Je suis Gianfranco Rotigliano, représentant de l’UNICEF en République Démocratique du Congo (RDC). Je coordonne la réponse de l’UNICEF à l’épidémie d’Ebola dans le pays.

La RDC fait face à sa neuvième épidémie depuis la découverte du virus dans le pays en 1976. L’épidémie est localisée dans la Province l’Equateur, à une heure de vol au nord de Kinshasa. Quelques jours après que le ministre de la Santé ait officiellement déclaré l’épidémie, je me suis rendu dans la zone touchée avec lui. Sur le terrain, nous avons discuté de la meilleure façon de coordonner nos efforts. Sur la base de nos expériences passées, nous, en tant qu’UNICEF, allons diriger nos efforts dans trois domaines d’intervention.

Tout d’abord, avec le Gouvernement, nous coordonnons les efforts pour informer les communautés locales sur la maladie, comment se protéger et comment aider à contenir la propagation de l’épidémie. Nous formons des centaines de travailleurs communautaires et beaucoup d’entre eux ont déjà commencé à informer les communautés et les ménages. Il est essentiel que les communautés comprennent comment se protéger chez elles et dans les lieux publics, en particulier dans les établissements de santé et les écoles. L’expérience des flambées précédentes a montré que lorsque nous engageons les communautés dans des efforts de prévention, nous avons les meilleures chances de contenir la propagation de l’épidémie. En outre, nous intensifions nos efforts pour rendre l’eau, l’hygiène et l’assainissement disponibles, en particulier dans les établissements de santé et les écoles. Nous avons déjà installé des points de lavage des mains dans 50 écoles ciblées dans les zones touchées à Mbandaka, et 72 autres écoles à Bikoro, situé au sud de Mbandaka, recevront bientôt du matériel de lavage des mains. Nous équipons également les écoles de thermomètres pour surveiller l’état de santé des enfants. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sécuriser les écoles et veiller à ce que l’éducation des enfants ne soit pas perturbée. Nous mettons également en place un soutien psychosocial pour les personnes touchées et leurs familles.

Je vais de nouveau me rendre dans la région touchée cette semaine pour suivre la situation et soutenir notre personnel sur le terrain qui travaille dans des circonstances difficiles pour arrêter cette maladie mortelle. Une des particularités de cette épidémie est qu’elle comprend une grande ville, Mbandaka, qui compte plus d’un million d’habitants.

Plus que jamais, nous devons agir rapidement et efficacement pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola. Nous luttons contre le temps.

