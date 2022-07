Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Selon la Méthodologie SMART - Zone de santé d’Ingende province de l’Equateur République Démocratique du Congo (10 au 17 Mai 2022)

1. INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) d’Ingende est située dans le territoire d’Ingende, province de l’Equateur en République Démocratique du Congo (RDC). La population est composée de deux ethnies, ayant des mœurs et dialectes variés. Elle est constituée des peuples autochtones (pygmées) et les Mongo. Bien qu’il y ait différents dialectes, le Lingala est la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La ZS connaît une période de soudure allant de septembre à novembre (3 mois). Notez que cette enquête a été réalisée hors période de soudure.

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Ingende ne bénéficie d’aucun appui sur la prise en charge des cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) ou de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM). En plus le personnel n’a jamais été formé sur le protocole PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë).

La ZS de Ingende bénéficie d’un appui ponctuel de l’OMS dans la vaccination et surveillance épidémiologique, GAVI dans la performance de l’équipe cadre de la zone de sante, SANRU/CORDAID dans l’approvisionnement en médicaments, sensibilisation et prise en charge communautaire du paludisme, Fond Mondial dans la prise en charge de la tuberculose, CDC Atlanta appui le laboratoire dans le dépistage, diagnostic des maladies épidémiologiques et endémiques Village REACH dans le transport des échantillons, vaccins et autres intrants.