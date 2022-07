Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Selon la Méthodologie SMART - Zone de santé de Mufunga Sampwe province du Haut Katanga République Démocratique du Congo (08 au 15 Mai 2022)

INTRODUCTION

La Zone de Santé Rurale (ZSR) de Mufunga Sampwe est située dans le territoire de Mitwaba, province du Haut - Katanga en République Démocratique du Congo (RDC). Les principales ethnies de la zone sont les Balomotwa qui sont majoritaires, les Banweshi et les Batabwa. La population de la zone s’occupe principalement de l’agriculture paysanne suivie de l’élevage du petit bétail, de la pêche, des activités libérales, la chasse, les activités saisonnières et les travailleurs à la fonction publique (les enseignants, le personnel de santé et autres). Le Swahili reste la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La zone connaît actuellement une période de soudure qui s’étend de janvier à mars (3 mois) au cours de laquelle les activités de semi et de sarclage se déroulent.

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Mufunga Sampwe bénéficie d’un appui sur la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée par le Programme Mondial Alimentaire (PAM) via l’ONG Assistance des Personnes en Détresse (APEDE) depuis le mois de février 2022 dans 9 AS, le personnel a été formé en PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë) version 2016. La ZS continue par ailleurs à enregistrer les cas de rougeole depuis la semaine 21 de l’année 2021 jusqu’à la semaine épidémiologique 18 de l’année 2022 avec 214 cas dont 12 décès.

La zone de santé de Mufunga Sampwe bénéficie d’un appui du Projet de Santé Intégré (PROSANI - USAID) dans la gouvernance et leadership, approvisionnement en médicaments, dans la prise en charge de la tuberculose, paludisme et en santé de la reproduction. L’UNICEF et l’OMS proposent un appui ponctuel tel qu’un appui à la vaccination, la distribution de moustiquaires et la lutte contre les épidémies. Action Contre la Pauvreté (ACP) et le Centre d’étude et d’Action Sociales (CENEAS) apportent un appui partiel dans la prévention du Choléra avec dotation des purifiants et désinfectants d’eau, CARITAS RDC dans la surveillance à base communautaire, CHEMONIC, dans le transport des médicaments, Santé Rurale (SANRU) dans la prévention et la prise en charge du VIH, Action Damien dans la prise en charge de la lèpre et la tuberculose.