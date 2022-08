Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de mortalité selon la méthodologie SMART zone de santé de Kanzala province du Kasaï République Démocratique du Congo, 02 au 09 Juillet 2022

1. INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) de Kanzala est située dans la commune de Kanzala, province du Kasaï en République Démocratique du Congo (RDC). La population est composée de quatre ethnies, ayant des mœurs et dialectes variés. Elle est constituée des Bindi, Tshokwe, Luba et les Pende. Bien qu’il y ait différents dialectes, le Tshiluba est la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La ZS connaît une période de soudure allant d’octobre à décembre (3 mois). Notez que cette enquête a été réalisée hors période de soudure.

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Kanzala bénéficie déjà d’un appui sur la prise en charge des cas de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) avec l’appui d’Action Contre la Faim pour une durée de 8 mois. En plus le personnel a été formé sur le protocole PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë) en juin 2022 par le PRONANUT avec l’appui d’ACF.

La ZS de Kanzala bénéficie d’un appui ponctuel de l’OMS et UNICEF pour la vaccination et la surveillance épidémiologique, d’un appui d’ASSR/SANRU/IMA/DFID pour les Soins de Santé Primaires, RASFED/CORDAID pour la prise en charge de la tuberculose et le VIH, ADRA/UNFPA pour la Santé de la Reproduction et la WASH.