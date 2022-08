Enquête Anthropométrique Zone de santé de Mweso, Territoire de Masisi, Province du Nord Kivu, République Démocratique du Congo Du 08 au 10 juillet 2022

1. INTRODUCTION

Contexte et Justification

La zone de santé (ZS) de Mweso - comme la plupart du territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu - est sujette à de multiples conflits de faible à moyenne intensité en raison de la forte présence de groupes armés, ce qui entraîne des tensions intercommunautaires et déclenche des déplacements massifs de population. Les affrontements ont contraint les populations à se déplacer vers les villes/villages de Lwama, Kirumbu, Kitchanga, Mweso, Busumba, Butale/Mokoto et Kahira/Tambi. Cette recrudescence de la sécurité n’a cessé de contribuer à la déstabilisation de la zone et à de nouveaux déplacements de populations.

La situation nutritionnelle et alimentaire à Mweso est alarmante, le territoire du Masisi se trouvant en phase de crise (IPC 3).

Dans le cadre du projet financé par Affaires Mondiales Canada (AMC) d’avril 2020 à mars 2022 dans 5 aires de santé (AS) de la zone de santé de Mweso, le taux d’admissions pour la PCIMAS a atteint 157% de la cible prévue en fin de projet. Un des facteurs aggravants de la malnutrition aigüe est que la zone de santé de Mweso est une zone endémique aux épidémies telles que le choléra, la rougeole, et Ebola.

Action contre la Faim a démarré en avril 2022 un nouveau cycle de projet dans les mêmes aires de santé, intégrant des activités de PCIMAS, de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) et de Santé Sexuelle et Reproductive, ainsi qu’un volet Eau Hygiène et Assainissement et Santé Mentale. Afin d’actualiser l’analyse de la situation nutritionnelle, une enquête nutritionnelle SMART (Standardized Monitoring and Assessment for Relief and Transition) Rapide a été conduite par Action Contre la Faim en collaboration avec le PRONANUT dans le but d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 6 à 59 mois dans les 5 aires de santé (Bweru, Katuna, Kibarizo,

Kivuye et Lwama) de la Zone de Santé de Mweso.