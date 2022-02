Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Selon la Méthodologie SMART Zone de santé de Dilolo Province du Lualaba République démocratique du Congo, Du 09 au 16 Avril 2021

Introduction

La Zone de Santé (ZS) de Dilolo est située dans le territoire de Dilolo, province du Lualaba en République Démocratique du Congo (RDC). La population de la zone de santé de Dilolo est hétérogène avec quatre ethnies ayant des mœurs et dialectes variés (Tshiokwe,

Lunda, Kalule et Luvale). Elle est constituée majoritairement de Tshiokwe. Bien qu’il y ait différents dialectes, le Swahili est la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La zone connaît une période de soudure de septembre à novembre (3 mois) au cours de laquelle les activités de préparation des champs, de semi et sarclage sont en cours Sur le plan nutritionnel, la zone n’a pas organisé une enquête nutritionnelle dans les cinq dernières années mais néanmoins, au mois de Janvier 2021, MSF a mené une Evaluation Nutritionnelle Rapide dans 10 AS de choix sur les 23 que compte la zone de santé de Dilolo, basée sur la prise des mesures anthropométriques et la recherche des œdèmes. Les résultats pour cette évaluation ont donné une prévalence de 24,2% pour la MAG et 7,3% pour la MAS. MSF a fait une donation de 7 Kits de prise en charge de 10 malades (dont 4 pour unités nutritionnelles thérapeutiques ambulatoires (UNTA) et 3 pour unités nutritionnelles thérapeutiques intensives (UNTI) aux formations sanitaires. Signalons aussi que le gouvernement Provincial du Lualaba a implanté 3 sites de prise en charge alimentaire complémentaire des personnes malnutries identifiées dans la communauté de la ZS. Cette alimentation est faite de la bouillie de la farine de maïs enrichie de chenilles, des poissons salés, des œufs, du lait en poudre et d’huile de palme.

La zone de santé de Dilolo bénéficie d’un appui du PROSANI en amélioration de l’information sanitaire (Formation des prestataires et outils de collecte de des données), les Fonds de Développement du Système de Santé (FDSS) appuie la zone en achat de services Fonds basés aux performances (PBF) en sigle, Action Damien appuie dans la prise en charge de la lèpre et tuberculose. UNICEF et OMS proposent un appui ponctuel tel qu’un appui à la vaccination, distribution de moustiquaires et de la lutte contre les épidémies.