Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité selon la Méthodologie SMART Zone de Santé d’Iboko province du l’Equateur République Démocratique du Congo, 10 au 17 Avril 2021

1. INTRODUCTION

La zone de santé d’Iboko est située dans la province de l’Equateur en République Démocratique du Congo (RDC). Administrativement, Iboko se trouve dans le territoire de Bikoro. Les principales ethnies de la zone sont les Ekonda (bantou) et les Twa (population autochtone dite pygmées). Ces deux ethnies sont composées d’agriculteurs, de pécheurs artisanaux, d’éleveurs, de commerçants et de fonctionnaires de l’état. Le mode de vie est quelque peu différent entre les différentes ethnies et la population autochtone. Cela pourrait expliquer une certaine hétérogénéité concernant le mode de vie dans la population. Le Lingala reste la langue nationale la plus parlée et comprise par tous. La zone connaît une période de soudure de septembre à novembre (3 mois) au cours de laquelle les activités de préparation des champs, de semi et sarclage sont en cours. Il est à signaler que la zone a connu la résurgence des cas de Maladie à Virus Ebola (MVE) l’année dernière jusqu’à la semaine épidémiologique N° 24, cela deux ans après la première épidémie que la zone de santé a connu en 2018 avec 4 cas confirmés et 1 cas de décès enregistré.

Sur le plan nutritionnel, la zone n’a pas organisé une enquête nutritionnelle dans les cinq dernières années et ne bénéficie d’aucun appui en cette matière.

La zone de santé d’Iboko bénéficie d’un appui de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) via l’Organisation Non Gouvernemental (ONG) Santé Rurale (SANRU) en approvisionnement, sensibilisation, dans la prise en charge communautaire des maladies et dans la lutte contre le paludisme, le Fonds Mondial (FM) dans la lutte contre la tuberculose, Action Damien appuie la prise en charge de la lèpre et de la tuberculose. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposent un appui ponctuel tel qu’un appui à la vaccination, distribution de moustiquaires et de lutte contre les épidémies.