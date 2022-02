Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité selon la Méthodologie SMART zone de santé de Mwetshi province du Kasai Central République Démocratique du Congo, 07 au 14 Décembre 2021

1. INTRODUCTION

La Zone de Santé (ZS) de Mwetshi est située dans le territoire de Dimbelenge, province du Kasaï Central en République Démocratique du Congo (RDC). Les principales ethnies de la zone sont les Babindi qui sont majoritaires et les Bakua Luntu. Les principales activités de la population sont l’agriculture, l’élevage, le petit commerce, la culture du café et la cueillette. Signalons aussi la présence des travailleurs à la fonction publique nous citons, les enseignants, le personnel de santé et autres qui vivent du salaire de l’Etat qui insuffisant et avec délestage dans le paiement. Le Tshiluba reste la langue nationale la plus parlée et entendue par tous. La zone connaît actuellement une période de soudure qui s’étend d’octobre à décembre (3 mois) au cours de laquelle les activités de préparation des champs, de semi et de sarclage se déroulent.

Sur le plan nutritionnel, la ZS de Mwetshi bénéficie d’un appui de l’ONG locale Congo Nouveau et Prosper (CONOPRO) sur la prise en charge des cas de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et dans la prévention avec le financement du Programme Mondial d’Alimentation (PAM). Cette prise en charge est basée sur la fourniture de Plumpy dose, Plumpy Sup et du Premix chez les enfants de moins de 5 ans et les FEFA. De plus le personnel a été formé en PCIMA (Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë) version 2016 par Inter Church Medical Assistance (IMA).

La zone de santé de Mwetshi bénéficie d’un appui du Projet de Santé Intégré (PROSANI) dans l’organisation du conseil de Gestion, des revues, supervision et dans la prise en charge de la Tuberculose. L’UNICEF et l’OMS proposent un appui ponctuel tel qu’un appui à la vaccination, la distribution de moustiquaires et de lutte contre les épidémies. Santé Rurale (SANRU) dispense un appui global en médicaments, supervision des centres de santé et soutien financier du BCZ. CHEMONIC agit pour la prévention et la prise en charge du paludisme. CONOPRO se concentre sur la prévention et la prise en charge des cas de MAM. Planification Successorale et les questions d’Evaluation (EPVI) se dédie à l’acheminement des antituberculeux et des échantillons. UNICEF/EUP-FASS oeuvre, dans le cadre du projet MASHAKO, à la vaccination.