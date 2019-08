En visite dans le Nord Kivu, Antonio Guterres exprime sa solidarité au peuple congolais

AMADOU BA

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, est arrivé à Goma, ce 31 août 2019 ; première étape pour une visite de trois jours en RDC. Le Chef de l’ONU a été accueilli au bas de la passerelle de son avion par le Gouverneur du Nord Kivu, M. Carly Nzanzu Kasivita, et par la Cheffe de la MONUSCO, Madame Leila Zerrougui.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC était entourée de ses proches collaborateurs, dont :

Francois Grignon, Représentant spécial adjoint chargé de la Protection et des Opérations a.i. ;

David McLachlan-Karr, Représentant spécial adjoint chargé des Affaires humanitaires a.i. ;

David Gressly, Coordonnateur de la riposte contre Ebola pour l’ONU ;

Général Commins, Commandant a.i de la Force de la MONUSCO ;

Général Awale Abdounasir, Chef de la police MONUSCO ; et

Julius Fondong, Chef du bureau de Goma.

Dans l’une des plus importantes Missions de maintien de la paix au monde, António Guterres, Secrétaire Général de l’ONU, est venu faire le point sur les efforts déployés dans la lutte contre le virus Ebola et mobiliser le plan d’appui à la riposte, mais aussi évaluer les opérations de maintien de la paix menées par la MONUSCO à travers sa brigade d’intervention pour protéger les populations civiles.

Il est accompagné dans cette mission par M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé du Département des Opérations de Maintien de la Paix.

Dans une première déclaration faite à la presse locale, le Secrétaire général a confié que sa visite est une forme de solidarité doublée d’une admiration au peuple congolais, en général, et à la population du Nord Kivu, en particulier.

« J’ai visité Goma dans le passé, en tant que Haut-Commissaire des réfugiés, et je leur dois mon admiration pour la résilience et la capacité du peuple du Nord Kivu et du peuple congolais qui ont beaucoup souffert », a-t-il affirmé.

Le Secrétaire général a rappelé la « solidarité » des Nations unies « avec les forces de la République Démocratique du Congo dans la lutte contre les terroristes, non seulement pour le Congo mais pour toute l’Afrique et pour le monde entier ».

« Nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises dans la lutte contre les ADF. Et naturellement, notre appui aussi aux autorités congolaises pour que les groupes armés soient progressivement éliminés et que l’autorité de l’Etat puisse reprendre partout », a-t-il ajouté.

Pour Antonio Guterres, « la sécurité du peuple congolais, du peuple du Nord Kivu est pour [l’ONU] une priorité essentielle, et après tout, les aspects de la coopération pour le développement et pour la réponse humanitaire ».

A coté de ce qu’il qualifie de « drame terrible de l’Ebola », le chef de l’ONU a aussi évoqué d’autres « préoccupations majeures vis à vis de la santé » telles que la rougeole, la malaria ou le choléra, avant de conclure : « Nous sommes entièrement aux côtés des autorités congolaises et du peuple congolais pour essayer de mieux répondre à tous ces défis. »

Au cours de son séjour, M. Guterres rencontrera les plus hautes autorités du pays, les acteurs du processus de paix, mais aussi le personnel civil, policier et militaire des Nations Unies dans le pays.

Il s’agit de la première visite de M. Guterres en RDC depuis sa prise de fonction à la tête des Nations Unies en janvier 2017.