En RDC, le HCR et ses partenaires recherchent d'urgence des fonds pour soutenir les réfugiés fuyant la crise en République centrafricaine

Aujourd'hui, 16 organisations lancent un plan de réponse aux réfugiés (RRP) sous l'égide du HCR pour répondre aux besoins urgents de milliers de réfugiés de la République centrafricaine (RCA) en République démocratique du Congo (RDC).

Les violences entourant le processus des élections présidentielles et parlementaires en République centrafricaine en décembre 2020 ont déplacé environ 240 000 personnes, portant le nombre total de ressortissants centrafricains déracinés à près d'un tiers de la population de 4,7 millions d'habitants. Quelque 130 000 personnes ont fui à l'intérieur de la RCA, tandis que plus de 110 000 ont cherché refuge au Cameroun, au Tchad, en RDC et en République du Congo.

Parmi les personnes qui ont fui vers les pays voisins, la plupart ont traversé les rivières frontalières pour trouver refuge en RDC. Selon les estimations des autorités locales, environ 92 000 ressortissants centrafricains ont demandé l'asile dans trois provinces du nord de la RDC, répartis sur une vaste zone de plus de 1 000 kilomètres et souvent dans des villages très éloignés le long des rivières frontalières. Au 16 mars, presque 50 000 Centrafricains avaient déjà été enregistrés par la Commission nationale pour les réfugiés de la RDC en collaboration avec le HCR, et l'exercice d'enregistrement se poursuit.

Les nouveaux arrivants ont rejoint quelque 173 000 réfugiés de la RCA qui ont fui les précédentes vagues de violence entre 2013 et 2018 et ont trouvé refuge en RDC.

Beaucoup des nouveaux arrivants sont hébergés dans des abris de fortune ou à ciel ouvert, tandis que d'autres sont hébergés dans des familles d'accueil congolaises qui ont également du mal à joindre les deux bouts. La plupart des réfugiés sont confrontés à un grave manque de services de base dans les sites où ils ont cherché la sécurité, avec des soins de santé et des installations sanitaires limités ou inexistants, un accès insuffisant aux ressources essentielles, notamment la nourriture, l'eau et les articles de secours de base tels que les moustiquaires et les couvertures. En général, les enfants n'ont pas accès à l'éducation et la majorité des réfugiés n'ont pas accès aux moyens de subsistance.

La nature cyclique de la crise pèse également sur la population hôte, les réfugiés se trouvant dans certaines des zones les plus pauvres et les moins bien desservies, qui ne bénéficient pas d'un accès adéquat aux services. Bien que la communauté locale ait été généreuse, les ressources limitées doivent maintenant être partagées entre les réfugiés et les communautés qui les accueillent.

Ce RRP inter-agences pour les réfugiés centrafricains cherche à répondre aux besoins complexes d'un nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile centrafricains situés dans une vaste zone qui pose d'énormes problèmes logistiques, tels que des routes impraticables et l'absence de ponts pour traverser les rivières et atteindre les réfugiés. Le RRP décrit une stratégie de réponse multipartenaire, des activités et les besoins financiers de 16 partenaires soutenant les autorités congolaises pour fournir protection et assistance à 92 000 réfugiés et demandeurs d'asile ayant besoin d'une assistance humanitaire et de services de protection urgents en 2021.

Le RRP vise à favoriser l'accès au territoire et à l'asile et à offrir une protection contre les effets des conflits armés. Un autre objectif est l'accès aux biens de base et aux services essentiels (santé, nutrition, WASH, éducation, abris, articles de secours de base et nourriture) pour les réfugiés centrafricains nouvellement arrivés et inclut la communauté hôte. Enfin, l'objectif du RRP est de promouvoir un accès équitable aux opportunités et d'augmenter l'autosuffisance des réfugiés et des communautés d'accueil.

Un élément important du RRP est d'éloigner les nouveaux arrivants de la frontière, où beaucoup vivent dans des abris de fortune ou à ciel ouvert et où ils pourraient être exposés à des risques d'attaques par des groupes armés de la RCA ou à un éventuel recrutement forcé. Les établissements existants dans les provinces du Nord et du Sud de l'Ubangi seront préparés à recevoir une partie des réfugiés nouvellement arrivés. En outre, de nouveaux sites ont été identifiés, comme Modale près de Yakoma, comme sites de relocalisation ou "sites de l'espoir" et sont en cours de développement pour accueillir les réfugiés. Le RRP a pris en considération les actions prévues par les partenaires de développement dans la région.

Pour pouvoir mettre en œuvre les activités décrites dans le RRP, le HCR et les partenaires du RRP lancent un appel de 69 millions de dollars US. Grâce à ce financement, ils seront en mesure d'aider 92 000 nouveaux réfugiés et près de 100 000 membres des communautés d'accueil en 2021.

Le plan d'intervention inter-agences est disponible ici.

