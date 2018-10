Elections en RDC : le temps presse

Le 14 septembre 2018, The Sentry a publié un rapport d’enquête examinant les allégations de corruption et autres signaux d’alarme relatifs au processus électoral actuellement en cours en République démocratique du Congo (RDC). Ce rapport (désormais disponible en français) appelle à un accroissement des pressions financières sous la forme de mesures contre le blanchiment d’argent, d’une application rigoureuse des sanctions déjà en place et de sanctions supplémentaires à l’encontre du cercle rapproché de M. Kabila, notamment les hauts conseillers financiers et leurs entreprises ainsi que les partenaires économiques coopérant avec le régime. Ces mesures devraient permettre d’assurer une transition démocratique crédible en décembre 2018 et de poser les bases d’un gouvernement responsable et transparent, en vue de démanteler à terme la caste kleptocratique et violente qui tient aujourd’hui le pays en otage.

Depuis la publication de ce rapport il y a près de quatre semaines, le gouvernement Kabila a continué de se montrer réticent à faciliter un processus électoral crédible, en persistant à prôner l’utilisation de machines à voter électroniques malgré la présence de failles de sécurité et les nombreux appels (émanant notamment des principaux groupes de la société civile et de l’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley) à abandonner les technologies de vote électronique au profit d’un système plus fiable et transparent reposant sur des bulletins papier. Plusieurs groupes de l’opposition et de la société civile ont également dénoncé le caractère biaisé de la décision de la Cour constitutionnelle d’exclure plusieurs figures de l’opposition de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour empêcher certains candidats d’entrer dans le pays. Dans son allocution du 25 septembre à l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Kabila a catégoriquement refusé toute aide internationale pour l’organisation des élections et dénoncé ce qu’il qualifie d’ingérence étrangère dans le processus électoral. Les observateurs et experts doutent de la capacité du gouvernement congolais à déployer le personnel et les équipements électoraux nécessaires d’ici à la date des élections. Bien que le mandat actuel de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) prévoie une assistance logistique et technique dans le cadre de la procédure électorale, le gouvernement congolais persiste dans son refus de partager des informations avec la Mission afin que celle-ci puisse apporter ce soutien.

Le 17 septembre, la Westminster Foundation for Democracy, une fondation britannique spécialisée dans les questions de démocratie et de gouvernance, a publié quinze recommandations pour répondre aux potentielles failles de sécurité présentes dans les machines à voter électroniques. La fondation a toutefois rappelé que ces recommandations se limitaient aux « caractéristiques des équipements et des logiciels [leur] ayant été rapportées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) » et ne constituaient ni une certification ni un audit complet quant à la fiabilité des machines. La CENI a répondu avoir corrigé « certaines »des failles identifiées par la fondation, sans préciser lesquelles, tout en réaffirmant sa volonté de recourir à des machines à voter le jour de l’élection. Plusieurs groupes de la société civile, parmi lesquels le Comité Laïc de Coordination, qui travaille en lien étroit avec l’Église catholique, ont plaidé en faveur de l’utilisation de bulletins papier, jugés indispensables à la crédibilité des élections, et réclamé à maintes reprises un audit indépendant des listes électorales.

Le 19 septembre, la CENI a publié la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle. Adolphe Muzito, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, trois candidats de l’opposition, en sont exclus. Les groupes de l’opposition et plusieurs observateurs ont affirmé que la Cour constitutionnelle, l’organe judiciaire compétent pour valider l’éligibilité des candidats, faisait preuve de partialité en faveur du parti majoritaire au pouvoir. En outre, plusieurs candidats de l’opposition cherchant à déposer leur candidature ou à participer à des activités politiques se sont vu refuser l’entrée dans le pays.

Dans son discours du 25 septembre devant l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Kabila a réitéré son refus de toute aide internationale dans le cadre des élections et a demandé le départ des forces de maintien de la paix de la MONUSCO de la RDC, malgré une poussée récente de la violence dans les régions affectées par Ebola dans le nord-est du pays. La délégation congolaise accompagnant M. Kabila à New York a même boycotté deux évènements, dont une réunion ministérielle organisée expressément pour discuter des enjeux humanitaires, sécuritaires et politiques à l’ordre du jour dans le pays.

Ces faits viennent confirmer les conclusions antérieurement avancées par The Sentry et montrent que le régime Kabila n’a aucunement l’intention d’organiser des élections crédibles. On peut craindre qu’au-delà de cette dimension, la stratégie du régime soit de garder le contrôle en coulisses en vue de protéger ses intérêts financiers.

Une partie de la communauté internationale semble prête à considérer que la tenue d’élections sans M. Kabila et sans violences généralisées serait déjà satisfaisante. Or, une telle disposition à se contenter du minimum acceptable enverrait un message indiquant que la communauté internationale n’est pas véritablement décidée à combattre la corruption de grande ampleur à la source des conflits qui gangrènent la RDC et l’ensemble de la région. Il est encore temps pour la communauté internationale d’agir pour permettre la tenue d’élections crédibles en décembre 2018 en RDC, ce qui constituerait un premier pas majeur sur le chemin des indispensables réformes en vue d’une responsabilité accrue et d’une transparence institutionnalisée. Les États-Unis, les Nations Unies, l’Union européenne, l’Union africaine et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont une occasion unique de prendre des mesures plus fermes pour exhorter les dirigeants de la RDC à instaurer une procédure plus crédible et à mettre en place les réformes nécessaires pour lutter contre la corruption.

Les États-Unis, l’Union européenne, le Conseil de sécurité de l’ONU et la Communauté de développement de l’Afrique australe doivent agir dès maintenant et affirmer clairement que le statu quo n’est plus acceptable, à travers l’utilisation stratégique de sanctions et d’interventions contre le blanchiment d’argent. Plus les décideurs attendront, plus il sera difficile d’influer sur la situation. Alors que moins de trois mois nous séparent de la date prévue des élections en RDC, l’heure n’est plus aux tergiversations.