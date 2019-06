Ebola: l'urgence de repenser l'approche sur le terrain

Les organisations humanitaires en République démocratique du Congo (RDC) doivent repenser leur réponse à l’épidémie actuelle d’Ebola et mettre davantage l’accent sur la compréhension et la gestion des craintes, de la méfiance et des préoccupations persistantes de la communauté.

Nicole Fassina, Coordinatrice de la lutte contre l’épidémie du virus Ebola auprès de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a déclaré:

« L’effort de lutte contre le virus Ebola a sans aucun doute sauvé des vies et aidé à prévenir la propagation de cette maladie au-delà du Nord-Kivu et de l’Ituri. Nous avons maintenant atteint plus de 2 000 cas d’Ebola et le nombre de cas rapportés a considérablement augmenté. Nous devons redéfinir la réponse et placer les communautés au centre de tous nos efforts.”

15 à 20 nouveaux cas par jour

Plus de 1 300 personnes sont décédées dans ce qui est maintenant la deuxième épidémie d’Ebola la plus meurtrière de l’histoire. Fait inquiétant, le nombre de cas d’Ebola a considérablement augmenté ces dernières semaines pour atteindre entre 15 et 20 nouveaux cas par jour.

Les mesures sécuritaires, solution à double tranchant

Cette escalade est due, au moins en partie, à la situation de sécurité précaire dans la zone touchée. Les personnes qui luttent contre la propagation du virus Ebola ne sont pas seulement confrontées à la résistance des communautés, mais également aux menaces et aux attaques de groupes armés. La FICR craint que les partenaires sur place ne se limitent à un recours accru aux mesures sécuritaires ou au soutien militaire. En effet, le renforcement de la protection armée des travailleur.ses humanitaires affectés aux projets de lutte contre la propagation du virus Ebola pourrait aggraver les tensions déjà existantes entre communautés et intervenants.

Impliquer les communautés

Le Comité permanent inter organisations a annoncé la semaine dernière l’intensification de la riposte au virus Ebola. Il est donc temps d’examiner de manière critique la manière dont nous voulons faire évoluer notre approche vis-à-vis des communautés.

« Nous nous félicitons de l’engagement des partenaires à intensifier la riposte à cette épidémie. Mais nous devons nous assurer de le faire de la bonne manière. En tant que communauté humanitaire, nous devons investir davantage dans les approches d’intervention menées localement. Cette épidémie ne prendra fin que lorsque les communautés seront impliquées et dirigeront elles-mêmes les efforts d’intervention. »