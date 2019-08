Ebola : Le chef de la Police MONUSCO consulte pour une meilleure protection des équipes de riposte

UNPOL NOUKO GWENY ANGE

Butembo, le 6 août 2019- Le Chef de la composante Police MONUSCO, le Général Awalé Abdounasir, vient de conclure une visite de travail dans le Nord-Kivu, notamment à Goma, Beni, Oicha et Butembo. Cette visite de terrain s’inscrivait dans le cadre de l’évaluation et de l’appui sécuritaire aux équipes de la riposte de la maladie à virus Ebola dans la Province.

Il s’agissait de rechercher les conditions d’amélioration des mécanismes de sécurisation des populations de façon générale, en vue de mieux sécuriser les équipes de la riposte contre la maladie à virus Ebola, parfois victimes des actes de barbarie de certains groupes d’individus.

Quelle est la situation actuelle, et comment peut-on améliorer les conditions de sécurité au profit des populations et des équipes de la riposte ? C’est la question à laquelle différents acteurs, au cours des échanges avec le Général Awalé, ont essayé de répondre, à savoir la Police Nationale Congolaise (PNC) à Beni, Oicha et Butembo, le Service intégré de la Sécurité des Nations Unies (UNDSS), la Sous-coordination de la lutte contre la maladie à virus Ebola à Beni et Butembo.

En ce qui concerne la sécurisation dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola, la recherche des contacts perdus de vue, jamais vus ou déplacés et la gestion des points d’entrée des différentes localités a focalisé l’attention au cours des échanges.

Le Chef de la Composante Police a pu recueillir des informations nécessaires qui permettront assurément une meilleure implication de la composante Police dans le processus de sécurisation de la Province du Nord-Kivu, avec un accent particulier sur la protection des équipes de la riposte. Pour la MONUSCO, le volet sécuritaire représente un aspect majeur dans la lutte contre l’éradication de cette épidémie.