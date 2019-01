Dynamique transfrontalière Ouganda-RDC

Cette note stratégique résume les considérations clés relatives à la dynamique transfrontalière entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC) dans le contexte de la flambée épidémique d’Ébola survenue dans le Nord-Kivu et dans les provinces environnantes, en décembre 2018. D’autres enquêtes participatives doivent être menées auprès des populations touchées, mais au vu de la dynamique épidémique actuelle, la priorité a été accordée à la communication des considérations clés et des recommandations immédiates relatives à la participation communautaire.

Cette note stratégique a été élaborée par Juliet Bedford (Anthrologica) et Grace Akello (Gulu University), avec l’assistance de Theresa Jones et Ingrid Gercama (Anthrologica). Elle est basée sur une étude rapide de la littérature grise publiée, de l’expérience de précédentes flambées épidémiques d’Ébola en Ouganda et en RDC, et des conclusions de brèves études menées sur le terrain du 10 au 14 décembre 2018 dans le district de Kasese, en Ouganda*. Des discussions informelles ont eu lieu avec des collègues de l’UNICEF, de l’OMS, de la FICR, d’Oxfam, de l’OIM, de l’USAID, du Groupe de sciences sociales GOARN et d’autres organisations. La note stratégique contient des contributions apportées par des conseillers experts ayant examiné le document avant sa finalisation (indiqués à la fin de la note stratégique). La responsabilité de cette note stratégique revient à la Plateforme Social Science in Humanitarian Action.

Considérations clés et recommandations • Région frontalière : La frontière entre l’Ouganda et la RDC est extrêmement poreuse. La nature informelle de nombreuses interactions transfrontalières doit être prise en considération. Il peut être plus judicieux de considérer la région frontalière en tant qu’entité (ou groupe d’entités) en soi plutôt que de définir des zones comme étant associées à la RDC et/ou à l’Ouganda. Dans ce contexte, la complexité de la mise en œuvre de mécanismes de contrôle aux frontières relatifs au virus Ébola ne doit pas être sous-estimée.

• Surveillance transfrontalière : Il est impossible de mettre en œuvre une surveillance et un contrôle efficaces le long de toute la frontière entre l’Ouganda et la RDC, et les nombreuses agences de surveillance des frontières disposent d’une capacité de patrouille limitée. Les tentatives de réglementation officielle le long des frontières ont, dans une très large mesure, échoué dans le passé, et les mesures de surveillance doivent être envisagées dans le contexte de soupçons préexistants d’exploitation politique et/ou économique. Les observations réalisées à plusieurs postes frontières (par exemple, à Mpondwe, en décembre 2018) ont mis en évidence le fait que la présence dominante n’était pas celle des membres du personnel médical mais plutôt des soldats armés de la Force de défense du peuple ougandais (UPDF), dont l’attention était principalement concentrée sur les Congolais de langue swahili qui entrent en Ouganda en provenance de la province du Nord-Kivu. Il semble que nombre d’entre eux aient été arrêtés sans raison et/ou qu’il leur ait été demandé de payer pour traverser la frontière, tandis que les Ougandais qui revenaient dans le pays n’étaient pas toujours contrôlés. Il existe de nombreux postes frontière informels, y compris des itinéraires de contrebande, qui permettent aux populations de traverser sans se faire repérer (souvent à pied ou par bateau). Il a été signalé que les populations évitaient les points de passage officiels afin « d’esquiver les formalités » et d’éviter les longs délais d’attente, les mesures de surveillance et les taxes « variables selon les circonstances ». Une surveillance communautaire utilisant des structures localisées et les réseaux sociaux (avec l’assistance de partenaires tels que la Croix-Rouge Ougandaise) pourrait par conséquent s’avérer plus efficace que des interventions appliquées de manière verticale.

• Participation communautaire : La participation des communautés est essentielle, non seulement aux postes frontières mais également au niveau communautaire au sens plus large. L’établissement de mécanismes visant à un dialogue durable est essentiel. Outre le fait de fournir des informations, la riposte doit tirer des enseignements des communautés et être suffisamment souple pour adapter les stratégies d’intervention et de participation sur la base des retours des communautés. Faire preuve de responsabilité vis-à-vis des besoins de la communauté et agir selon les retours communautaires permettra également de se protéger contre la « lassitude ». Les structures gouvernementales locales (comme par exemple, le Commissaire résident du district, le président du sous-comté et les présidents locaux au niveau des districts et des villages) peuvent s’avérer des points de pénétration efficaces au sein des communautés. Mais de nombreux individus dans les zones frontalières sont habitués à échapper à la surveillance. Par conséquent, il est essentiel que les initiatives de participation développent la confiance afin que les communautés ne se sentent pas sous la contrainte. La participation communautaire doit, par conséquent, œuvrer en étroite collaboration avec les mécanismes de surveillance gérés par les communautés, et l’on recommande que l’accent soit mis sur les objectifs et actions inhérents à la prévention (plutôt qu’à la préparation). L’établissement de relations avec les associations locales est essentiel dans la mesure où elles atteignent beaucoup de gens et ont la confiance de leurs membres ; ces groupes comprennent les associations de transporteurs (bus, chauffeurs routiers, taxis, « bodaboda » ou taxis motos), les associations professionnelles et les associations de guérisseurs traditionnels. Les populations vulnérables ou marginalisées, y compris les pêcheurs, doivent être délibérément incluses.

• Langue et appartenance ethnique : Les modèles sociolinguistiques ont été influencés par la politique et l’histoire de la Région des Grands Lacs, avec des implications complexes sur la citoyenneté, l’émigration, le commerce et la stigmatisation. De nombreux résidents de régions frontalières sont multilingues, mais les préjudices persistent en ce qui concerne l’utilisation de la langue / de dialectes et de leur lien avec l’identité. Il a été signalé que, pour de nombreuses personnes, l’appartenance ethnique et les liens sociaux sont plus importants que l’affiliation nationale. Il est nécessaire de comprendre quelles langues locales seraient utilisées avec la meilleure efficacité dans le cadre de la riposte, en particulier pour l'engagement direct de la communauté.

• Voies commerciales, marchés et commerçants participant : Établir la cartographie des réseaux commerciaux contribuera à fournir des indications essentielles sur les voies de transmission potentielles et les canaux de communications existants (au sein des zones frontalières immédiates et au-delà). La riposte doit œuvrer directement en collaboration avec les associations de chefs d’entreprise, comme par exemple la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), une association nationale de chefs de grandes entreprises disposant de filiales dans toute la RDC. Les bureaux de la FEC sont organisés en tant que structures cadres ; ainsi, les sections de Beni, Butembo et Goma doivent être directement impliquées dans la diffusion d’informations auprès de bureaux auxiliaires sur l’ensemble de leurs territoires et au-delà de la frontière. Dans la mesure où la plupart des activités commerciales réalisées à cette frontière sont informelles, il est également essentiel d’impliquer les petites coopératives de commerçants transfrontalières (comme par exemple le Bas Peuple en RDC) et les associations qui regroupent des commerçants informels autour de produits de base spécifiques (associations de petits commerçants transfrontaliers). Il existe des associations de commerce locales à Mpondwe et Bwera ainsi qu’une communauté des affaires considérable à Kasese. Les gros acheteurs de café et de cacao, tels qu’Esco et Olam à Bundibugyo et Bakwanye, disposent de vastes réseaux transfrontaliers qui mettent en relation les agriculteurs, les intermédiaires et les petits commerçants au sein de la région frontalière. Il existe également de nombreuses associations d’exploitants agricoles, telles que la coopérative de Nyakatonzi et l’union coopérative de Nyakatora. Les marchés constituent des sites importants pour se réunir et renforcer les liens, ainsi que le commerce, l'engagement communautaire et l’introduction de mécanismes de protection simples tels que les postes de lavage des mains. Les femmes jouent un rôle essentiel dans le commerce transfrontalier, et les marchés constituent une excellente occasion de collaborer directement avec des femmes (petites commerçantes et consommatrices) susceptibles de ne pas être incluses ni participer à d’autres initiatives au niveau communautaire1 . Au cours du travail d’observation mené à plusieurs postes frontière (en décembre 2018), les commerçants ont suggéré que le virus « Ébola était politique » et ils se demandaient si la flambée épidémique était véritable parce qu’ils n’avaient « vu » aucun cas malgré leurs nombreux déplacements dans la province du Nord-Kivu. Les commerçants au poste frontière de Bwera étaient frustrés par la « perturbation » causée par le fait d’être contraints de se laver les mains et par le temps supplémentaire que cela prenait pour traverser la frontière en raison de la surveillance. Ils ont estimé que le virus Ébola n’était qu’un « stratagème » destiné à des fins politiques et financières. Les agriculteurs, transporteurs et commerçants le long de la chaîne de commercialisation considèrent qu’il y a un intérêt financier à garantir le transit sécurisé et la vente de marchandises et, par conséquent, l’endiguement rapide du virus Ébola. De ce fait, les activités liées au commerce peuvent renforcer fortement la participation communautaire.

• Réfugiés : Outre les efforts de préparation/prévention concernant les principaux camps de réfugiés, la riposte devrait associer les agences clés qui constituent des points de rassemblement pour les réfugiés, et les acteurs qui fournissent une assistance aux réfugiés sans papiers au moment de leur arrivée dans le pays, comme par exemple les églises congolaises en Ouganda, le Refugee Law Project, InterAid et la Société d’aide aux immigrants juifs (HIAS). La majorité des réfugiés ne s’installent pas dans des camps officiels mais s’intègrent au sein de communautés d’accueil, en faisant appel aux réseaux sociaux de proches, d’amis et de dirigeants locaux pour obtenir une assistance (plutôt qu’aux autorités officielles). Les efforts de participation communautaire doivent délibérément inclure ces réseaux, notamment en ce qui concerne la surveillance au niveau communautaire discutée cidessus.

• Noël : Une mobilité accrue est attendue à l’approche de Noël. Les individus rentrent dans leurs villages natals et ceux de leurs conjoints pour passer du temps avec leurs familles élargies, les étudiants rentrent chez eux à la fin de l’année universitaire, la fréquentation des marchés a souvent tendance à augmenter. Les conflits et actes de violence ont souvent tendance à augmenter à cette période de l’année et contribuent à une mobilité accrue. Il y a, par conséquent, une augmentation de mouvement national et transfrontalier, et cela est susceptible d’avoir un impact sur les zones classées comme présentant un risque faible et modéré, en plus des zones présentant un risque élevé. Il est recommandé que la riposte rétablisse des liens avec les chefs religieux afin qu’ils diffusent des informations détaillées sur les activités de riposte et des messages de prévention, et pour que des initiatives de participation communautaire soient réalisées dans les lieux de culte.