DR Congo Rapport mensuel du cluster protection - Région : Nord-Est, Période de rapportage : avril 2019

Développements sécuritaires et politiques majeurs

PROVINCE DU NORD KIVU

Territoire de Nyiragongo : Malgré l’insécurité qui règne dans le parc et ses alentours, les populations riveraines continuent de s’y aventurer. Suite à une nouvelle alerte de viol de masse en début avril, le lundi 29 avril 2019, le cluster a organisé une mission d’échange avec les autorités territoriales de Nyiragongo. Selon elles, l’activité lucrative par excellence du groupe armé FDLR est la carbonisation des bois dans le parc. Les populations riveraines sont chargées d’écouler le charbon de bois produit sur les marchés et de faire la recette aux éléments de ce groupe armé. Dans certaines situations, le non-respect de l’accord passé avec le groupe armé donne lieu à des représailles (viol, meurtre et torture). L’autre volet est lié à la recherche du bois de chauffe pour la vente et la cuisson des repas. Mais le lien économique est pour la plupart du temps la cause principale des VBG dans la zone.

Territoire de Rutshuru : Dans le groupement de Kisigari, la population habitant les localités de Nyaruhongo, Kanyabusoro, Nkokwe, Ruvumu et Bugina s’insurgent contre les agressions et tracasseries commises par les militaires FARDC affectés dans cet axe. Selon des sources locales, 6 militaires FARDC auraient été identifiés par la population comme étant les présumés auteurs de ces faits.

Territoire de Masisi :

- Le groupe armé NDC-R, impose le paiement de taxe (1000fc) par personne à partir de 15 ans révolus. Les jeunes sont très menacés et le risque est grand de voir la plupart regagner les groupés armés pour échapper à cette menace dans les zones sous contrôles des NDC-R.

Les 2 dernières semaines du mois d’avril ont été marquées par 3 incursions du groupe armé Nyatura dans les sites de PDIs de Ibuga et Kashuga. La dernière incursion dans la nuit du 23 au 24 avril 2019, vers 23h00, dans le site de Kashuga s’est soldée par l’enlèvement de 4 bergers (tous des déplacés de Kashuga) dont 2 hommes et 2 enfants. Le 27 avril 2019, 5 corps sans vie parmi lesquels les 4 bergers enlevés, ont été retrouvés dans la rivière Mweso à KASHUGA.

Territoire de Lubero : Le 16 avril, il a été rapporté un accident lié au REG dans le village Matinda, à 7km du village Vohoyo, Chefferie des Batangi dans la Valée du Lac Edouard et faisant état de 4 victimes dont 2 décès et 2 blessés pris en charge à l’hôpital général de Kayna.

Territoire de Beni :

- Dans la chefferie de Watalinga, un mouvement important de population a été observé dans la semaine du 13 au 18 avril 2019, suite à l’attaque des présumés ADF. Environ 4000 ménages se sont déplacés du village de Ghangbanza vers 6 villages principalement : Kahondo, Nobili, N’sungu, Luanoli, Bugando et Kikura. Ils sont dans les familles d’accueil, les églises et écoles.