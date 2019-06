DR Congo Rapport mensuel du cluster protection - Région : Centre-Est , Période de rapportage : avril 2019

Contexte

Développements sécuritaires et politiques majeurs

PROVINCE DU SUD KIVU

Les groupes armés sont demeurés actifs dans les territoires de Shabunda, Walungu, Uvira et Fizi à travers les incursions, affrontements et embuscades qui ont eu des conséquences sur les civils. Le mode opératoire des miliciens a différé d’une zone à une autre, c’est par exemple pour le territoire de Walungu, les Raia Mutomboki de la faction Maheshe ont à travers une incursion violé 3 femmes dans le carré minier de Chishembe en groupement Mulamba le 23 avril 2019.

Par contre, dans le territoire de Shabunda, les opérations de traque des FARDC contre les éléments de Ndarumanga et Kokodikoko dans le village de Bwangama ont été signalées.

Quelques faits saillants à noter :