DR Congo : Flash alerte | Ukraine/Russie - Impact sur les marchés de la RDC #2

Points saillants

Comparativement à la situation de mois de mars dernier, on note une stabilité relative des prix des principales denrées alimentaires au mois d’avril 2022 sur les marchés des grandes villes. Cependant, la tendance de ces prix demeure atypique à la suite de la situation de la crise actuelle en Ukraine/Russie qui ne cesse de susciter des spéculations.

Perturbation des vols réguliers internes due au manque de carburant au niveau de la société SEP Congo. Selon un gérant d’une station de service interviewé, cette situation serait due à une restriction interne selon laquelle la vente de ce produit devient très limitée. Ceci aurait déjà des effets sur les prix des produits importés entre provinces.

Suspension de taxe sur la valeur ajoutée sur certaines denrées alimentaires importées. Une mesure prise par le gouvernement congolais dans l’optique de maintenir les prix des produits vivriers sur les marchés afin d’apaiser les effets de la situation de la crise en Ukraine/Russie.

Reprise timide de la vente de carburant au niveau de stations de service depuis la deuxième quinzaine de mois d’avril 2022 consécutive à la revue à la hausse accordée au prix du litre de carburant. En effet, malgré cette revue à la hausse, la quantité de ce produit destinée à la vente reste inférieure à la demande.

Evolution des prix des denrées alimentaires

Globalement, les prix nominaux des principaux produits vivriers sont restés relativement stables au mois d’avril 2022 sur les marchés des grandes villes comparativement au mois de mars dernier. En revanche, ils restent à la hausse avec des variations atypiques observées depuis la deuxième quinzaine de mois de février 2022 à la suite de la baisse du volume de l’importation des produits vivriers équivalents notamment la farine de froment, le sucre, l’huile végétale, la farine de manioc et la farine de maïs.

En effet, l'Ukraine et la Russie sont des acteurs clés du marché international très concentrés du blé et du maïs. Ces derniers accusent une baisse du niveau de disponibilité sur les marchés congolais et engendre de volatilités accrues dans diverses filières caractérisées par des hausses incessantes des prix sur les marchés.

Comme présenté dans ces deux graphiques, on observe de hausses considérables des prix des produits vivriers depuis le début de cette crise. Considérant l’année 2021 comme année normale, la ville de Goma affiche au mois de mars 2022, une hausse d’environ 15% de prix de la farine maïs. Contrairement à la situation de mois de mars dernier, les prix de certaines denrées alimentaires localement produites sont restés inchangés, voire à la baisse au mois d’avril 2022.

Le prix de la farine de maïs affiche une stabilité sur les marchés de Goma. Celui du litre de l’huile de palme a baissé de 9% pendant la même période. La même tendance à la stabilité est observée sur les marchés de Kinshasa et de Kananga dans la province du Kasaï central où les prix des principaux produits sont restés inchangés. Cette situation serait consécutive à la quantité des denrées, gardées par des grands commerçants depuis le début de la crise citée haut dans l’optique d’accroitre leur prix, vendue présentement sur les marchés.

Par manque d’importation, le prix du carburant devient de plus en plus volatile dans les grandes villes. Selon la SEP CONGO et quelques pompistes rencontrés, le carburant servi présentement provient de gros réservoirs de Moanda, ce qui justifie la rareté de ce produit et la monté de son prix. Cependant, cette situation à la hausse de prix de carburant ne peut guère entièrement être inscrite à la crise en Ukraine car, depuis fin décembre 2022, avant même la crise de l’Ukraine, le prix de ce produit menaçait d’être revue à la hausse. Comparé à la situation au début du premier trimestre 2022, on observe, en moyenne, une hausse de prix d’environ 10% du litre de carburant d’après la nouvelle tarification officielle publiée en mai dernier pour l’ensemble du pays.

Par ailleurs, on observe une montée atypique des prix du cuivre, de l'or et du cobalt en raison d'une demande mondiale accrue et de l'impact de la situation actuelle en Ukraine. Ceci pourrait avoir un impact positif sur les recettes publiques étant donné que la RDC demeure un des grands pays producteurs de ces matières premières.

En outre, les produits fabriqués à base du blé notamment les pains, beignets, croissants et autres pâtisseries connaissent également de hausses importantes depuis le début de ladite crise.