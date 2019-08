Données semestrielles sur les interventions de Santé de la Réproduction et Violences Basées sur le Genre en zones humanitaires Juillet 2019

Focus sur l’appui du Fonds Central d’Urgence des Nations Unies

Développement d’un nouveau corps de sages-femmes humanitaires (Surge Midwives) dont 18 déployées pour sauver des vies dans les zones humanitaires de Tanganyika, Kasaï Central, Kasaï,

Nord-Kivu et Ituri couvertes par le projet CERF UF Dans les zones de santé de Nyunzu et Kiambi affectées par des conflits inter communautaires depuis plus de 3 ans, grâce aux fonds du CERF,

UNFPA a offert des services qui sauvent des vies à 4 564 femmes enceintes et nouveaux nés à travers la mise en œuvre d’un Dispositif Minimum d’Urgence en santé de la reproduction, le renforcement des capacités des structures de santé et la prise en charge de qualité de complications liées à la grossesse et à l’accouchement.

En Ituri , la réponse de UNFPA à travers le financement CERF dans les zones de santé de Drodro,

Fataki, Linga et Tchomia dans le territoire de Djugu a permis d’assurer 415 accouchements assistés dont 47 césariennes par les sages femmes en pleine résurgence de la violence entre les communautés locales .

Pour sauver les vies, 2 1600 habitants de la zone de santé de Itebero totalement enclavée dans la province du Nord Kivu, ont été desservis en médicaments et petits matériels à l’aide de l’hélicoptère par UNFPA à travers le projet CERF. Cette intervention a été rendue possible grâce à la collaboration entre la sagefemme et la communauté locale qui ont partagé les coordonnées GPS sous le partenariat du bureau UNFPA à Goma et UNHAS.