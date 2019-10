Données mensuelles sur les interventions de Santé de la Réproduction et les Violences Basées sur le Genre en zones humanitaires - septembre 2019

Focus sur l’appui du Fonds Central d’Urgence des Nations Unies

2962 accouchements réalisés sous l’assistance des Sages-femmes déployées par UNFPA dans 18 Zones de santé couvertes par le projet.

3690 femmes ont adhéré aux nouvelles méthodes modernes de la contraception dans les zones de santé de 6 provinces ciblées grâce aux relais communautaires et aux cliniques mobiles

Depuis le déploiement du corps des Sages-femmes humanitaires dans les zones de Santé de Kiambi (Tanganyika) et de Kamonia ( Kasaï) par UNFPA, aucun décès maternel n’a été enregistré, de mai à septembre 2019.

461 cas d’infections sexuellement transmissibles pris en charge selon l’approche syndromique et 561 Kits d’accouchement Individuel propre distribués aux femmes et filles visiblement enceintes parmi les refoulées d’Angola et les communautés grâce aux sagesfemmes humanitaires à l’œuvre à Tshikapa , dans la province du Kasaï .

100 cas de fistules obstétricales réparées dans la province du Kasaï avec l’expertise des chirurgiens de l’Hôpital St Joseph de Kinshasa

73 femmes en situation de vulnérabilité très aiguë dont 12 avec handicap parmi les refoules d’Angola ont bénéficié d’une assistance de UNFPA constituée de Kits de dignité.

4 espaces surs du Kasaï mis en place à Kanzala, Tshikapa, Kamako, Nsumbula , dans la province du Kasaï, ont permis à 1095 femmes dont 225 adolescentes à échanger sur les mariages précoces, la Planification familiale et les différentes formes de Violences basees sur le Genre subies par les femmes et filles dans leurs milieux .