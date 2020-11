Données mensuelles sur les interventions de santé de la réproduction et les violences basées sur le genre en zones humanitaires - Janvier 2020

Quelques résultats majeurs du sous cluster VBG

Réponse à la Population sinistrée suite aux inondations de la rivière Ubangi

• 3840 femmes en âge de procréer ont bénéficié du cash transfert de UNFPA pour subvenir à leurs besoins hygiéniques à la suite des inondations de la rivière Ubang.

Réponse à la crise de l’Ituri

• 100 femmes en âge de procréer déplacées de Mwabga en Ituri ont reçu chacune un kit de dignité.

• 60 nouveaux cas des viols ont été pris en charge dont 51,6% dans moins de 72 heures dans le centre de santé Karibuni wa Mama , zone de sante de Bunia, avec l’appui de l’ong SOFEPADI.

Réponse à la crise de Yumbi

• 41 nouveaux cas de viols ont été pris en charge par MAGNA dans la zone de santé de Yumbi dans la province de Bandundu.

Renforcement des capacités pour la prise en charge de violence sexuelle dans le Tanganyika

• 20 prestataires de zones de santé de Nyemba ont été formés dans la prise en charge clinique de viol par Médecins du Monde/France

• Renforcement des capacités de 60 conseillères communautaires de zones de santé de Manono et Ankoro ont été renforcées dans la prise en charge psychosociale avec l’appui de l’ong IMC.

• 12 aires de santé de zones de sante Kalemie, Nyemba, Manono et Ankoro ont été approvisionnées en kit PEP par UNICEF.

• 30 acteurs du Sous Cluster VBG ont été formés en utilisation des outils harmonisés de collecte des données VBG par le Ministère provincial du Genre, famille et Enfant en partenariat avec UNFPA sur financement du Canada.

Pacification dans le Tanganyika

• Plus de 10000 personnes des deux communautés Twa et Bantou à Nyunzu, Kabalo et Kalemie ont été informées et sensibilisées sur les actions de consolidation de la paix et de cohabitation pacifique avec l’appui du Peace Building Fund (PBF).

Projet de réhabilitation des routes hautement prioritaires sur financement du Gouvernement et de la Banque Mondiale (Pro Routes)

• 10361 personnes (dont 53% de femmes et filles) logeant la route Kavumu- Sake (RN2) ont été sensibilisées sur différentes thématiques telles que l’implication des femmes et filles dans la lutte contre les exploitations et abus sexuels ,les inconvénients du mariage précoce, l’autonomisation de la femme , la planification familiale et la disponibilité des services de prise en charge desviolences basées sur le genre.