Des millions laissés pour compte : les conséquences nocives de la lassitude des bailleurs de fonds

Sommaire

Depuis des dizaines d’années, les conflits armés ravagent la République démocratique du Congo (RDC), menant à des déplacements massifs de population et à des besoins humanitaires critiques. Un mélange complexe de situations d’urgence frappe le pays, de violences armées brutales aux conflits interethniques, des épidémies de choléra et du virus Ebola. Ces situations d’urgence, tant aigües que prolongées, sont exacerbées par les importantes tensions sociales et politiques en amont des élections nationales prévues pour décembre 2018. Les élections auraient dû avoir lieu il y a deux ans. Bien que le président Joseph Kabila ait annoncé qu’il ne se représenterait pas, l’on s’inquiète que les élections risquent de ne pas être juste et que le transfert du pouvoir ne se fera pas de manière pacifique.

Les élections nationales sont d’une importance cruciale pour la stabilité et l’avenir de la RDC.

Cependant, elles ont fait de l’ombre à une crise humanitaire dévastatrice qui a dégénéré pour devenir l’une des situations d’urgence les pires au monde depuis deux ans. Au cours de cette période, une nouvelle intensification des conflits et des effusions de sang se sont répandues sur plusieurs provinces de la RDC, tuant des milliers de personnes. Le potentiel d’une détérioration plus importante continue de croître. À présent, plus de 13,1 millions de Congolais exigent une assistance humanitaire, soit le même nombre de personnes dans le besoin qu’en Syrie.(1) On estime que 5 millions de Congolais ont été déplacés, à l’intérieur de leur propre pays et vers les pays voisins, y compris deux millions de personnes au cours de l’année 2017, faisant ainsi de la crise de déplacement en RDC la plus sérieuse d’Afrique. Des millions de Congolais ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin. Pour compliquer les choses, le financement international est à son niveau le plus faible depuis une dizaine d’années. Dans les provinces les plus touchées, Tanganyika, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, Ituri et les Kasaïs, l’aide est présente mais irrégulière et souvent lente.

En juin 2018, Refugees International (RI) s’est rendu dans le nord-est de la RDC pour mener une mission de terrain à Bunia et dans le territoire de Djugu, dans la province d’Ituri et dans la ville de Beni, dans le Nord-Kivu. La situation dans ces endroits démontre le cycle difficile dans lequel les crises nouvelles et aiguës émergent sur un contexte humanitaire déjà criblé de souffrances de longue date. Cette dynamique, lorsqu’elle s’accompagne de financements insuffisants et de faible coordination, force les organisations humanitaires à réorienter les ressources vers de nouvelles crises, étant souvent contraintes à fermer leurs bureaux et à laisser derrière elles des populations dont les besoins sont pressants.

Les obstacles auxquels font face les travailleurs humanitaires dans le Nord-Kivu et dans la province d’Ituri sont alarmants. Malheureusement, ils sont également représentatifs des défis que l’on retrouve partout dans ce grand pays. Bon nombre d’organisations sont mal préparées à intervenir face à la violence et aux déplacements qui sont en forte hausse depuis la fin 2016.

Cela a été évident lors de l’éclatement inattendu de crises aiguës dans les Kasaïs et l’Ituri, où des financements limités, peu de planification d’urgence et des effectifs minimes ont retardé l’intervention. Dans le Nord-Kivu, où les conflits et les déplacements sont constants depuis des années, la prestation de l’aide se tarit et est de plus en plus réorientée lors de chaque nouvelle crise.

Au début du mois d’août 2018, des cas d’Ebola ont été détectés dans le Nord-Kivu, puis dans l’Ituri. Bien que les organisations se soient précipitées pour offrir un soutien extrêmement nécessaire pour endiguer l’épidémie, les niveaux élevés de déplacements internes au sein de ces provinces et des pénuries considérables de fonds et d’effectifs continueront à constituer un obstacle. Bien que l’intervention face au virus Ebola soit financée par des ressources à part, la réorientation des effectifs pourrait avoir un impact sur les interventions face à d’autres défis humanitaires clés.

RI comprend à quel point il est important d’assurer que des élections libres et justes aient lieu en décembre comme prévu. Cela est essentiel pour la stabilité à long terme du pays et de la région. Il est évident que la gouvernance et les efforts d’établissement de la paix doivent être améliorés. Néanmoins, il est également essentiel que les bailleurs de fonds, les agences de l’ONU et les autres organisations humanitaires agissent de manière concertée pour soulager immédiatement les souffrances de millions de Congolais avant que la situation ne se détériore davantage. Les acteurs humanitaires doivent disposer des ressources nécessaires pour évaluer les besoins, coordonner leurs efforts et intervenir de manière efficace sans être forcés d’abandonner des populations dans le besoin. L’insuffisance des financements pourraient défaire des décennies d’investissements et plonger la RDC dans un chaos encore plus profond.