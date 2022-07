Des cliniques juridiques pour les femmes ayant survécu aux violences sexuelles

A Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, la Fondation Panzi déploie des activités de soutien aux survivantes de violences sexuelles. Les Cliniques juridiques de la Fondation Panzi permettent à ces femmes de recevoir un conseil juridique gratuit, et d’être accompagnées pour porter plainte si elles le souhaitent.

Les équipes humanitaires de la Croix-Rouge luxembourgeoise accompagnent les travaux de construction et d’agrandissement de deux d’entre elles, à Kavumu et à Bunyakiri. « A Kavumu la clinique juridique a ouvert il y a dix ans, et elle n’était à l’époque, qu’une cabane en bois. Aujourd’hui, grâce au travail des équipes sur place, c’est un bâtiment en dur sur deux étages qui est en construction » explique Caroline Nallet, en charge du projet à Panzi.

Plus solide, plus sécurisant et surtout beaucoup plus grand, il permettra à l’équipe de la Fondation Panzi de mieux travailler afin de faire face aux nombreuses demandes d’appui qui affluent à la clinique. Ainsi, depuis le début de l’année, déjà 1298 personnes sont venues solliciter l’assistance dans cette nouvelle clinique.

Le projet soutient aussi les procédures d’appui aux jugements supplétifs qui permettent à des familles d’obtenir des actes de naissance pour leurs enfants. Déjà 300 ont été obtenus ! C’est une première pour la Clinique juridique de Kavumu qui n’avait pas encore pu développer cette activité.

Ce projet est réalisé par l’Aide humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise, en partenariat avec LuxDevelopment et avec l’appui financier du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre appui juridique, psychologique et de réinsertion socio-économique, vient en complément des soins médicaux apportés par l’Hôpital général de référence de Panzi, dirigé par le Pr. Denis Mukwege.