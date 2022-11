Democratic Republic of the Congo - North-Kivu: Aperçu de la situation humanitaire - Crise Rutshuru - Nyiragongo - Lubero (22 novembre 2022)

Selon les acteurs étatiques et humanitaires, environ 340 000 personnes ont été déplacées depuis que les combats ont éclaté dans le territoire de Rutshuru en mars, dont plus de la moitié sont des femmes. Au moins 49% de ces personnes déplacées vivent dans des familles d'accueil, tandis que des milliers d'autres utilisent des écoles comme abris, et occupent des hôpitaux, des églises et d'autres sites improvisés.

Les partenaires humanitaires estiment qu'au moins 679 000 civils auront besoin d'aide en raison des combats, dont 315 000 ont été ciblés. Les agences des Nations Unies, les services étatiques et les partenaires humanitaires (62 acteurs) travaillent pour assister les personnes touchées par la crise ; au moins 83 000 personnes ont reçu une aide humanitaire. Cependant, les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter à la vue de la poursuite des combats ; les abris, l’alimentation, les articles ménagers essentiels, l'eau, la protection et les soins de santé en sont les plus urgents.