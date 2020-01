Democratic Republic of the Congo: Monitoring de protection (De Janvier à Décembre 2019)

Contexte général

Incidents documentés 53 784

Nombre de moniteurs 188

53 784 incidents de protection rapportés de Janvier à Décembre 2019 soit une dimunution de 28% comparativement aux données de 2018 où 75 082 incidents étaient rapportés. Ces violations ont été rapportés dans un environnement de protection marqué par trois types de menace ; les conflits armés, les activités criminelles et une agitation sociale dans la partie Ituri et Nord Kivu. L’analyse de la situation fait ressortir que malgré le changement des autorités au plus haut sommet de l’Etat, l’environnement de protection reste précaire dans plusieurs entités, plus particulièrement dans les provinces riches en ressources naturelles.

L’Est de la RDC est plus affecté, particulièrement le Sud Kivu avec 26,1% suivi du Nord Kivu avec 25.9%, l’Ituri avec 15.6% alors que la dynamique au centre du pays connait une évolution avec 24.2% pour le trois Kasaï sans perdre de vue que le Maniema avec une faible couverture compte 3.4% d’incidents.

De 53 784 incidents, l’on note plus des cas relatifs à l’intégrité physique soit 12 864 cas avec 6 992 cas de VGB, 19 576 cas des violations relatives au droit à la propriété, et 13 425 cas des violations relatives au droit à la liberté.

L'analyse des tendances révèle une détérioration de la situation en Novembre et décembre avec une augmentation croissante des violations due principalement à la recrudescence des conflits, activisme des groupes armés, des activités criminelles et une faible présence de l’autorité de l’Etat etc. Il se dégage de l’analyse (voire 3 diagrammes sur les violations), une évolution croissante des violations liées au droit à la propriété, intégrité physique et à la liberté depuis janvier jusqu’en décembre 2019.

C’est ainsi que les victimes dont 32% des femmes ; 68% des hommes, 13% d’enfants, 83% des adultes et 4% des vieillards alors que les présumés auteurs sont identifiés parmi les autorités civile et militaire, les groupes armés nationaux et étrangers, les Forces de sécurités nationales (PNC, FARDC), les civils.