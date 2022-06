Democratic Republic of Congo Key Message Update : Reprise des hostilités en période de récolte dans les sols volcaniques agricoles de Rutshuru, Mai 2022

Messages clés

Les précipitations normales au début de la saison agricole B dans les zones nord-est et centre-est, ont favorisé un démarrage à temps de cette saison agricole en dépit de la participation descendante des ménages soumis aux multiples déplacements. Selon OCHA, près de 614 000 personnes sont nouvellement déplacées dans ces zones depuis mars 2022. Ces derniers ne pourront prétendre aux prochaines récoltes. En revanche, dans la zone unimodale du sud-est, les récoltes de la saison se poursuivent et sont estimées inférieures à la normale.

Le regain de violence actuel observé dans le territoire de Djugu en Ituri pourrait exacerber la situation humanitaire et nutritionnelle déjà précaire dans ce territoire de l’extrême nord. En effet, les attaques des camps des déplacés par les groupes armés se poursuivent faisant plus des victimes parmi les populations déplacées et limitant la faible réponse humanitaire qui touche à peine 20 pourcents du total ciblé par le HRP. Cette situation présage des conditions de vie plus difficiles à Djugu dans les 4 prochains mois.

Les prix des principales denrées alimentaires importées, notamment le riz importé et l’huile végétale raffinée poursuivent leur volatilité au niveau des marchés locaux. En avril 2022, une hausse de 10 et 30 pourcents a été observée sur les différents marchés locaux. Cette situation pourrait dans le court et moyen termes impacter sur les disponibilités pour ces deux produits et ainsi baisser le pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte où le produit de substitution (huile de palme) se fait rare sur le marché, face à une demande croissante.