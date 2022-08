Democratic Republic of Congo Key Message Update : Récoltes en saison culturale B inférieures à la normale et soudure précoce à l’est du pays, Juillet 2022

Messages clés:

Depuis début juillet 2022, on observe un allègement des mesures restrictives au niveau des frontières des pays de la région et la réouverture des frontières entre l’Angola et la RDC, lesquels ont favorisé la reprise quasi normale du petit commerce transfrontalier après 2 ans de fermeture. Dans le sud, avec la baisse du coût de test COVID-19, les flux transfrontaliers se font plus importants à la normale avec une amélioration des disponibilités dans la zone.

Au mois de juin 2022, la fièvre de la vallée de Rift a été déclarée dans les pays des grands lacs notamment au Burundi et au Rwanda, avec suspicion des quelques cas positifs dans la province du Sud-Kivu. Une éventuelle baisse des flux de bétail est anticipée, due à l’interdiction probable d’importer les produits d’origine animale en provenance de ces pays.

Les affrontements entre le mouvement du 23 mars (M23) et les FARDC, dans le territoire de Rutshuru continuent d’entrainer des vagues de déplacements . Selon OCHA, plus de 160 000 personnes se sont déplacées dans Rutshuru et Nyiragongo depuis mars 2022, à la suite des combats intervenus durant la période charnière des saisons agricoles A et B ; Cette situation pourrait impacter négativement les activités agricoles et ainsi diminuer la production en dessous de la moyenne dans cette region.

En juillet 2022, la situation de la sécurité alimentaire est quasi similaire à celle du mois précédant avec des zones stables du nord-est notamment les provinces de Bas-Uele, Haut-Uele et Tshopo en phase Minimale (Phase 1 de l’IPC). En revanche, la partie centre-est (Kasaï, Sankuru, Maniema, Tanganyika et une partie du Sud-Kivu), avec une consommation alimentaire minimalement adéquate, est en Stress (Phase 2 de l’IPC). Quant aux zones de conflits (Ituri, Nord-Kivu, la partie sud du Sud-Kivu et certaines zones du Kasaï), elles seront en Crise (Phase 3 de l’IPC) avec des déficits de consommation alimentaire et une malnutrition aiguë supérieure aux niveaux habituels.