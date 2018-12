Democratic Republic of the Congo: Bulletin humanitaire R.D. Congo - Numéro 14 | novembre 2018

FAITS SAILLANTS

• Les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami vivent une forte recrudescence de la rougeole. Plus de 11 000 cas et quelque 200 décès ont été enregistrés entre janvier et octobre 2018.

• Apporter de l’aide aux vulnérables en milieu urbain, un nouveau défi pour les acteurs humanitaires opérationnels à Beni. Les populations déplacées en ville nécessitent des interventions innovatrices.

• Vivant dans un milieu où le phénomène ‘’enfant de la rue’’ se porte assez bien, les enfants de déplacés des sites de Bunia ont constamment besoin d’un encadrement efficace. Ceci les préserverait du vagabondage.

• Avec plus de 7 000 femmes nécessiteuses de de la prise en charge des fistules, des moyens financiers conséquents ainsi que l’appropriation nationale sont requis. L’UNFPA fournit une assistance, mais elle demeure insuffisante.

CHIFFRES CLÉS

Cas de choléra en 2018 au 3 décembre 26 784 cas

dont 831 décès

Cas de rougeole en 2018 au 3 décembre 51 796 cas dont

711 décès

Nombre de cas d’Ebola au 10 décembre 2018 500 cas dont

289 décès

FINANCEMENT 1,68 milliard Fonds requis (en US$) 44%financé (au 11 décembre 2018)

La rougeole s’invite à la situation humanitaire du Haut-Katanga et du Haut-Lomami

Nathalie Mutombo est veuve et mère de cinq enfants. En septembre 2018, trois de ses enfants âgés entre 7 mois et 5 ans sont tous morts de rougeole. « Il y a un mois, je passais d’agréables moments avec tous mes cinq enfants… aujourd’hui, il ne m’en reste que deux. Les autres sont tous morts ; ils sont morts dans mes bras… je suis plus qu’affectée », nous a-t-elle confié sous un air triste. Dans la province du Haut-Katanga, plusieurs milliers de familles connaissent le même sort que Nathalie. D’après les sources médicales, une centaine d’enfants sont morts des suites de complications graves de la rougeole. Des cas de cécité, d’encéphalite, de diarrhées sévères et d’infections respiratoires ont été enregistrés chez la plupart de ces enfants. Selon la Division Provinciale de la santé (DPS), l’aire de santé de Mutabi est l’un des principaux foyers de l’épidémie de rougeole qui affecte la zone de santé de Kilwa, dans Territoire de Pweto. Elle rapporte à elle seule, plus de 80% des cas enregistrés à travers le Territoire de Pweto.

Entre septembre et octobre 2018, près de 100 enfants de moins de 5 ans sont décédés à Mutabi dans les communautés (les décès qui ne sont pas comptabilisés dans les registres des structures sanitaires), selon la DPS.

Ces chiffres sont, sans doute, sous-estimés, vu les difficultés d'accès des populations aux services de santé et qui ne figurent pas dans les registres officiels des structures sanitaires. A la base, plusieurs facteurs : l’éloignement des structures de prise en charge, les barrières financières, la méconnaissance des symptômes, la maladie ainsi que les interprétations liées aux pesanteurs socioculturelles. Pourtant une maladie virale grave et extrêmement contagieuse, la rougeole continue à se propager, faute de soins appropriés et d’une bonne immunité collective. A ce jour, plusieurs zones de santé rurales sont affectées dans les provinces du Haut-Katanga et du Haut-Lomami.