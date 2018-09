Democratic Republic of the Congo: Bulletin humanitaire R.D. Congo - Numéro 11 | août 2018

FAITS SAILLANTS

• Pour mieux subvenir à leurs besoins quotidiens, les déplacés internes de Bunia développent diverses activités génératrices de revenus.

• Grâce au Fonds Humanitaire, un projet agricole, destiné quasiexclusivement aux femmes déplacées, a permis au territoire de Fizi d’enregistrer un taux élevé de récolte de produits vivriers.

• Au Kasaï Central, une ONG nationale développe des solutions nutritionnelles durables à partir de produits locaux, avec une petite touche d’innovation

• Match de foot et expositions photos ont, entre autres, marqué la célébration de la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire ; elle s’étend au-delà du 19 août et cible les plus jeunes avec des causeries sur les principes humanitaires.

Ituri : vivre au-delà de l’aide humanitaire

Dans la cour sablonneuse de l’Hôpital général de référence de Bunia, principale ville de la province de l’Ituri située dans le nord-est du pays, ils sont des centaines de femmes et d’hommes déplacés qui ont décidé de reprendre les activités qui leur permettaient de vivre dignement. D’autres en ont entrepris de nouvelles afin de compléter l’assistance fournie par des organisations humanitaires.

La quarantaine révolue, Maki Byamungu est l’un des 44 000 occupants du site de déplacés installé dans l’enceinte de l’hôpital général de Bunia. Natif de l’Ituri, Maki menait une vie paisible malgré la modestie de ses moyens. Propriétaire d’un atelier de couture où il employait quatre ouvriers, il produisait, grâce à sa petite entreprise, suffisamment de robes, chemises, pantalons et autres vêtements pour assurer à sa famille des revenus réguliers. Avec l’aide de sa femme qui assurait la vente des produits de leur champ au marché local, ils avaient de quoi vivre dignement. Mais en décembre 2017, tout a basculé. « Je vivais mille fois mieux dans mon petit village de Rule [environ 110 km au nord de Bunia] avant que les violences ne me forcent à fuir. J’étais vraiment à l’abri du besoin », explique Byamungu.

En attendant de recoller les morceaux de sa vie d’antan, le chef de famille compte sur sa machine, ses boutons et ses fils à coudre pour tisser la rallonge nécessaire comme complément de l’aide humanitaire.

Chaque jour, c’est un vrai marché qui s’anime dans le site : salons de coiffure, échoppes de charbon de bois et de recharges téléphoniques, boutiques de produits de première nécessité. Chacun s’affaire selon ses moyens et son savoir. Et chaque soir, peu avant la tombée de la nuit, les enfants s’élancent joyeusement vers leurs parents qui reviennent épuisés par une journée laborieuse, mais les bras chargés de vivres : du pain, du sucre et autres produits alimentaires. « Il faut de la créativité pour survivre ici à Bunia », explique une femme déplacée de 30 ans devant son commerce de charbon de bois.

En juin, elle s’est lancée dans cette activité grâce à un investissement initial de 15 000 francs congolais (US$ 9) reçus lors d’une foire aux vivres organisée par une ONG humanitaire.