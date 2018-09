Dans l’Est de la RDC, presque 2,5 millions de personnes ont été sensibilisées pour aider à contenir l’épidémie d’Ebola

KINSHASA/DAKAR/NEW YORK/GENEVE, 5 septembre 2018 – L’UNICEF et ses partenaires ont atteint 2.454.000 personnes avec des messages de prévention d’Ebola depuis le début de l’épidémie dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Des efforts de sensibilisation et de prévention du virus Ebola ont été concentrés dans sept zones de santé, en étroite collaboration avec les communautés locales et 1.715 agents communautaires locaux.

« Un nombre croissant de communautés est désormais au courant de la maladie du virus Ebola et de la manière de prévenir sa transmission », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l’UNICEF en RDC. « La participation active des communautés concernées est essentielle pour arrêter la propagation de la maladie. Nous travaillons en étroite collaboration avec elles pour promouvoir le lavage des mains et les bonnes pratiques d’hygiène, pour qu’elles acceptent des enterrements dignes et sécurisés et pour identifier rapidement et aider les personnes susceptibles d’être infectées par le virus. »

Les populations à risque sont sensibilisées dans le cadre de communication interpersonnelle, d’animations publiques, d’émissions sur les radios communautaires, d’activités de porte-à-porte, de réunions d’églises et d’activités de groupes de jeunes. Les messages de prévention sont partagés en français, lingala, swahili et nande afin que chacun puisse apprendre à se protéger contre le virus et aider à contenir sa propagation.

Huit survivants du virus Ebola ont rejoint les équipes de communication. Ils partagent leurs expériences avec les communautés locales et soulignent l’importance de la détection précoce et du traitement des personnes présentant des symptômes de type Ebola.

L’UNICEF continue de mettre les enfants au cœur de sa réponse à l’épidémie. En soutien aux autorités locales, depuis le début de l’intervention, l’UNICEF et ses partenaires ont :

– Briefé et impliqué 2.560 dirigeants influents et représentants de différents réseaux sociaux et professionnels dans des activités de communication ;

– Sensibilisé plus de 4.500 personnes éligibles à la vaccination contre le virus Ebola sur les avantages du vaccin ;

– Fourni de l’eau potable à plus de 500.000 personnes dans les zones touchées ;

– Assisté 91 enfants et orphelins non accompagnés ainsi que 101 familles directement affectées par la maladie;

– Formé plus de 150 travailleurs psychosociaux pour soutenir les familles touchées et leurs enfants ;

– Formé et déployé sept nutritionnistes pour assurer le suivi nutritionnel des patients pris en charge dans les Centres de Traitement Ebola de Mangina et de Beni ;

– Installé 972 lave-mains et remis 324 thermomètres laser dans 162 écoles prioritaires de Mangina et de Beni.

L’UNICEF poursuit ses activités de prévention dans les écoles dans le cadre de la rentrée scolaire, tout comme les activités de communication communautaire, d’approvisionnement en eau, de promotion d’hygiène et d’appui psychosociale aux enfants et familles affectées par le virus.

