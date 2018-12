Détérioration de la situation des droits de l’homme dans le Masisi et le Lubero (NordKivu) et défis relatifs à la protection des civils entre janvier 2017 et octobre 2018

**I. Introduction **

La situation des droits de l’homme dans la province du Nord-Kivu est de loin la plus alarmante de toute la République démocratique du Congo. Plus de deux fois plus grande que le Burundi,cette province est depuis longtemps ravagée par des conflits armés engendrant une situation sécuritaire et humanitaire chronique particulièrement grave. Les populations, fragilisées, en sont les premières victimes et malgré de nombreux efforts pour rétablir sécurité, paix et stabilité, la situation continue de se détériorer.

Dansle cadre de la mise en œuvre du mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO),le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH)3 est un acteur majeur dans l’application des stratégies non militaires pour la protection des civils, notamment le renforcement des procédures d’alerte précoce, la documentation de situations nécessitant une protection individuelle, et le soutien aux efforts de lutte contre l’impunité.

Les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur la MONUSCO font régulièrement état de la grave situation sécuritaire dans le Nord-Kivu. Un rapport du BCNUDH, publié en mai 2015, avait documenté des violations et atteintes aux droits de l’homme en lien avec la situation de conflits. 4 Dans la continuité de ce dernier, le présent rapport examine la détérioration continue de la situation des droits de l’homme dans les territoires de Masisi et de Lubero, entre janvier 2017 et octobre 2018, et formule des recommandations pour renforcer les efforts de protection des civils.