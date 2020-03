Déplacés, Retournés, Autochtones : si proches et si loin l'un de l'autre: Enquête des Ménages Multisectorielle Centrée sur la Protection Communautaire – 2019

I. Contexte

La province de l’Ituri est parmi les régions de l’Est RDC concentrant le plus grand nombre de personnes dans le besoin. Les affrontements entre groupes armés, FARDC, et le conflit intercommunautaire entre les Hema et les Lendus qui se réchauffe en différentes vagues depuis des décennies et qui a subi une hausse depuis le 2017, sont les raisons principales des déplacements des populations en provenance des zones périphériques, de la destruction des infrastructures (sanitaires, scolaires) et des systèmes de production (moyens de subsistance, agriculture, élevage…). A’ ce scenario s’ajoute aussi, depuis aout 2018, la tension causée par l’épidémie de MVE qui a particulièrement touché les zones de santé de Mandima et Komanda.

Les mouvements de population entrainent une pression démographique sur les zones d’accueil et mettent à l’épreuve les infrastructures qui ne sont pas en mesure de faire face à ces afflux de population massifs et aggravent la situation sécuritaire et le niveau de protection des populations de ces zones. En outre, les déplacements de populations sont toujours accompagnés de graves violations des droits humains, notamment le droit à l’intégrité physique, les violences basées sur le genre, l’exploitation des enfants et des populations qui se trouvent être les plus vulnérables parmi les vulnérables au regard de l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau et assainissement), à la sécurité alimentaire, à l’emploi, à l’accès à la terre, à un abri décent.

Comprendre le contexte est primordial pour supporter effectivement les populations avec lesquelles on travaille. A’ travers son travail sur le terrain, AVSI et son équipe s’engagent à comprendre les différents facteurs qui rendent le contexte si dynamique et à la même fois si complexe et à acquérir les connaissances nécessaires pour identifier et comprendre en profondeur les moteurs du changement.