Déclaration sur la situation politique, sécuritaire, sanitaire, environnementale, sociale, judiciaire et de l’éducation à Kalemie et ses environs

1.Kalemie (Tanganyika, RD Congo), le 10/12/2019- A l’occasion de la célébration du 10 décembre : Journée internationale des droits de l’homme, marquant les soixante onzième (71) ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme-DUDH, soit du 10 décembre 1948 au 10 décembre 2019, le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo (RD Congo) fait la présente déclaration en rapport avec la situation politique, sécuritaire et sociale locale. Le Groupe stratégique CODHO à Kalemie est un moyen pour l’association Comité des Observateurs des Droits de l’Homme (CODHO) d’intervenir rapidement auprès des victimes des violations massives des droits humains, notamment à Kalemie et ses environs.

SUR LE PLAN POLITIQUE

Il est évident qu’il y a eu les élections du gouverneur et vice-gouverneur de province, et l’installation du gouvernement provincial du Tanganyika après être investis par l’Assemblée provinciale à Kalemie. En revanche, Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie note l’absence d’autres formations politiques au sein du gouvernement notamment le Cap vers pour le changement (CACH) en sigle ce qui suscite quelque contestations politiques permanentes à Kalemie, le chef-lieu de la province du Tanganyika.

SUR LE PLAN SECURITAIRE

La province congolaise (RDC) du Tanganyika était il y a peu de deux ans, le théâtre de l’insécurité causée par un conflit armé opposant des populations autochtones « Twa » ou Pygmées contre des Bantous. Cependant Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie constat que cette situation a été légèrement maitrisée par l’implication des autorités tant locales que nationales. Cette accalmie est tributaire à l’action de sensibilisation pour la paix et la cohabitation pacifique envers les populations concernées, et le déploiement conséquent de l’armée dans des zones affectées. La ville de Kalemie était aussi secouée, depuis plus de deux ans, par une recrudescence des actes de vol à mains armées dans différentes habitations.

Cette situation est quasiment maitrisée, car nous contestons une baisse du nombre des cas de ce type de vol dans la ville ces deux derniers mois.

SUR LE PLAN SANTE, ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie constate avec satisfaction qu’actuellement il y a l’absence de maladies épidémiologiques telles que des cas de choléra et autres maladies épidémiques dans la ville de Kalemie et ses environs. En revanche, Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie constate l’absence criante des médicaments essentiels dans plusieurs hôpitaux et pharmacies pouvant assurer convenablement les soins aux patients. Il se pose aussi l’absence et/la vétusté des équipements dans les hôpitaux. Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie note que des particuliers, avec titres ou pas, s’adonnent à la destruction de l’environnement par des activités d’extraction du sable dans les rivages du lac Tanganyika, avec la conséquence que les eaux de ce lac avancent continuellement vers les habitations à Kalemie.

SUR LE PLAN DE L’EDUCATION

Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie constate l’augmentation du nombre d’enfants aux écoles publiques, sur base de la gratuité de l’enseignement primaire décrétée par le président de la République, cependant il ya manque de motivation du coté des enseignants par le fait que le salaire que touchent ces derniers reste insuffisant, certains demeurent impayés parce que non encore « matriculés ».

ACCỀS A LA JUSTICE ET LA GOUVERNANCE JUDICIAIRE

Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie note que l’accès à la justice et le droit à la justice équitable demeurent un motif de fortune ; les moins nantis et les pauvres s’estiment toujours exclus par le système dans lequel fonctionne le pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo, notamment à Kalemie dans la province du Tanganyika.

CONCLUSION

Le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie demande aux autorités politiques et administratives de la ville de Kalemie, et celles de la province du Tanganyika de :

résoudre rapidement les contestations politiques actuelles en intégrant des représentants politiques du CACH au sein du gouvernement provincial à Kalemie;

capitaliser l’accalmie observée actuellement afin de terminer définitivement le conflit armé entre des populations autochtones « Batwa » et des Bantou ;

prendre des mesures efficaces visant la sécurisation de la population dans la durée contre les voleurs mains armés à Kalemie;

continuer l’action de sensibilisation vers les deux communautés bantoues et « Batwa » concernées, notamment au message d’une cohabitation pacifique;

équiper et approvisionner régulièrement tous les hôpitaux publics respectivement des matériels médicaux et des médicaments de essentiels et/ou de première nécessité en fin d’assuré les soins de qualité à la population ;

interdire l’exploitation du sable aux rivages du lac Tanganyika en vue de préserver l’environnement à Kalemie;

assure un suivi systématique de la mesure de la gratuité de l’enseignement fondamental à Kalemie et dans toute la province du Tanganyika;

Fait à Kalemie (Tanganyika, RD CONGO), le 10/12/2019

Pour le Groupe Stratégique CODHO à Kalemie (Tanganyika, RD Congo)

1.Me KABEZYA MWAMBA Grâce, Co-rapporteuse et Porte-parole

2.Me KATOMBE Cyprien, Co-rapporteur

3.Me SAMBA MBITA Jean-Pierre, Co-rapporteur

CONTACT : +243(0)824282066,E-mail :codho.kalemie.tanganyika@gmail.com, gracemwamba2021@gmail.com