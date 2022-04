Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs

SC/14872

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par la Présidente du Conseil de sécurité pour le mois d’avril, Mme Barbara Woodward (Royaume-Uni):

Les membres du Conseil de sécurité se sont réunis le 27 avril 2022 pour examiner la situation dans la région des Grands Lacs. Ils ont entendu des exposés de Xia Huang, Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, et de João Samuel Caholo, Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et salué leur action en faveur du processus de paix dans la région.

Les membres du Conseil se sont félicités de la montée en force de la diplomatie régionale dans la région des Grands Lacs et des efforts déployés pour améliorer et renforcer les relations et la coopération bilatérales et multilatérales. Ils ont pris la mesure des progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris aux plans national et régional dans le cadre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région et demandé de nouveau à tous les signataires d’honorer rapidement, intégralement et en toute bonne foi les engagements qu’ils ont pris au titre de l’Accord-cadre. Ils ont souhaité que les décisions adoptées au dixième Sommet du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre soient appliquées rapidement en vue de remédier aux causes profondes du conflit afin de mettre fin aux cycles récurrents de violence, et de promouvoir un développement régional durable.

Les membres du Conseil ont réaffirmé leur profonde préoccupation face à la crise humanitaire qui touche l’est de la République démocratique du Congo, laquelle est exacerbée par l’insécurité généralisée et les activités déstabilisatrices de groupes armés, notamment le M23, la Coopérative pour le développement du Congo et les Forces démocratiques alliées.

Les membres du Conseil ont condamné tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo et dans la région et les ont exhortés à déposer immédiatement les armes. Ils se sont également déclarés préoccupés par les liens signalés entre les Forces démocratiques alliées et des réseaux terroristes dans l’est de la République démocratique du Congo, qui peuvent exacerber davantage les conflits et contribuer à saper l’autorité de l’État.

Les membres du Conseil ont salué la volonté des signataires de l’Accord-cadre d’agir face à la menace que représentent tous les groupes armés opérant dans l’est de la République démocratique du Congo. Ils ont souligné qu’il n’existait pas de solution purement militaire à ces problèmes et que l’élimination de la menace que représentaient les groupes armés passait par une approche intégrée et régionale et par un ferme engagement politique, avec l’aide de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, de la MONUSCO et d’autres entités compétentes des Nations Unies. Ils se sont félicités de la tenue, à Nairobi, le 21 avril 2022, du deuxième Conclave des chefs d’État de la région sur la République démocratique du Congo, et ont pris note de ses décisions, notamment de l’engagement à adopter une approche en deux volets.

Les membres du Conseil se sont félicités de la mise en place de la Cellule opérationnelle du Groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires destinées à contribuer à la neutralisation des groupes armés et ont encouragé les pays participants à mener à bien dans son intégralité son plan d’action sur deux ans. Ils ont souligné qu’il importait que les programmes de désarmement, démobilisation, réintégration et réinstallation ou rapatriement à l’intention des ex-combattants soient effectivement mis en œuvre dans la région, de même que d’autres mesures non militaires ouvrant des perspectives pour la population, et demandé aux garants de l’Accord-cadre de renforcer leur appui à cet égard. Ils ont par ailleurs demandé à la communauté internationale et aux institutions financières internationales d’aider le Gouvernement congolais à financer des programmes de désarmement, démobilisation, réintégration et réinstallation ou rapatriement.

Les membres du Conseil ont souligné l’importance du développement économique durable en tant que moteur d’une paix régionale, notamment par la voie de la coopération et de l’intégration économiques et de l’appui à des initiatives nationales favorisant davantage la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence et une concurrence économique équitable. Ils ont souligné que ces initiatives stimuleraient le développement économique et social dans l’ensemble de la région et contribueraient à une paix durable.

Les membres du Conseil ont souligné que l’exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles contribuaient à alimenter les conflits dans la région des Grands Lacs. Ils ont souhaité voir rapidement appliquées les recommandations de l’atelier de haut niveau tenu à Khartoum du 31 août au 2 septembre 2021, afin de lutter contre le financement des groupes armés par l’exploitation et le commerce illicites des ressources naturelles.

Les membres du Conseil ont rappelé l’importance de l’état de droit et de l’entraide judiciaire régionale et enjoint à tous les pays de la région des Grands Lacs de s’acquitter des obligations que leur imposait le droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, d’amener les auteurs de violations à répondre de leurs actes, notamment à travers des mécanismes et cadres régionaux, et d’appuyer véritablement les mesures de prévention des conflits en mettant fin à la culture de l’impunité. Ils ont applaudi les efforts déployés en faveur du programme pour les femmes et la paix et la sécurité et du programme relatif aux jeunes et à la paix et à la sécurité dans la région, et encouragé tous les pays de la région des Grands Lacs à renforcer les capacités et le rôle des femmes et des jeunes dans la médiation, la consolidation de la paix et la prévention des conflits.

Les membres du Conseil ont renouvelé leurs assurances d’un soutien sans réserve à l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et souhaité voir s’approfondir la collaboration avec la région pour remédier aux derniers problèmes faisant obstacle à l’application de l’Accord-cadre et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Ils ont demandé à la communauté internationale de continuer d’aider les pays de la région et les organisations régionales à avancer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement, notamment en maintenant leur appui à l’application de la Stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs ainsi que son plan d’action.

