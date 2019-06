Déclaration de la Représentante Régionale du HCR en RDC

La République Démocratique du Congo (RDC) abrite, ce vendredi 7 juin 2019, les travaux de la Commission tripartite entre la République Démocratique du Congo, la République du Congo et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Cette rencontre s’inscrit dans un contexte d’intensification des discussions concernant le rapatriement volontaire des réfugiés de la RDC. Parmi ces réfugiés, certains ont fui fin-2018 le Territoire de Yumbi dans la Province de Maï-Ndombe tandis que d’autres ont fui l’ancienne Province de l’Equateur entre 2007 et 2009. A ce sujet, la Représentante Régionale du HCR en RDC, Ann Encontre, déclare :

« Je félicite les deux gouvernements pour avoir exprimé leur volonté d’échanger sur le rapatriement des réfugiés congolais.

Cette rencontre tripartite nous permettra d’assurer un cadre harmonisé pour le rapatriement volontaire selon les normes internationales en vigueur. Notamment, ce retour volontaire des réfugiés devra avoir lieu dans la dignité et la sécurité.

Il incombe au Gouvernement de la RDC d’améliorer les conditions dans les zones d’origine afin qu’elles soient propices au retour sûr, durable et librement consenti des réfugiés. Le HCR et ses partenaires restent déterminés à soutenir les efforts du Gouvernement de la RDC ainsi que ceux des Gouvernements de la région, dans le but de trouver la meilleure solution pour les réfugiés. »

Selon les statistiques officielles, 10.000 réfugiés de la RDC ont fui en 2018 la Province du Maï-Ndombe et vivent désormais en République du Congo, principalement dans le Département des Plateaux (dans les localités de Makotipoko, Bouemba et Mpouya). La République du Congo accueille depuis 2009 environ 15.500 réfugiés de la RDC ayant fui l’ex Province de l’Equateur. Ces derniers vivent majoritairement dans le Département de la Likouala. Au total, 849.662 réfugiés de la RDC vivent dans les pays d’asile en Afrique. Fin

