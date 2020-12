CVCFG: Logistique de l’ASGM à l’Est de la RDC - Note d’Apprentissage

Le Projet pour l’Or Commercialement Viable et Sans Conflit de USAID, connu localement sous le nom de «Zahabu Safi» est un projet de cinq ans, mis en œuvre en République démocratique du Congo (RDC) par Global Communities et Levin Sources. Le projet est conçu pour s’appuyer sur les récents succès obtenus par des initiatives financées par des bailleurs pour exporter l’or provenant de sources responsables vers des acheteurs de bijoux en Amérique du Nord et en Europe.

Objectif

Cette fiche d’apprentissage est conçue pour approfondir la compréhension des barrières logistiques et des incitations lors du transport, du stockage et de la préparation à l’exportation de l’or de l’est de la RDC. Nous avons axé ce rapport sur les aspects de la logistique les plus pertinents pour les objectifs du projet CVCFG, afin de garantir une meilleure prise de décision alors que nous nous rapprochons de l’appui aux exportations d’or responsable. Le dossier donne un aperçu de la situation, correcte au second semestre 2020, et s’appuie sur les recherches, les entretiens et les enseignements des partenaires de diligence raisonnable du projet présents dans l’est de la RDC. À la fin du document, nous tirons des conclusions sur les solutions potentielles aux obstacles que nous avons mis en évidence. Ces solutions nécessiteront un plus grand développement et pourront finalement varier d’une chaîne d’approvisionnement à l’autre. Il s’agit d’un processus itératif, c’est pourquoi nous avons également proposé les prochaines étapes du projet afin de développer davantage les idées, avec la contribution des parties prenantes locales. Nous visons à tester les solutions potentielles alors que le projet commence à assembler des chaînes d’approvisionnement de bout en bout et commence à appuyer les exportations d’or ASM responsable de l’est de la RDC, en apprenant et en s’adaptant au fur et à mesure. Nous continuerons de partager cet apprentissage.