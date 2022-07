Cultiver des solutions contre la faim pour les familles touchées par les conflits et les déplacements

Mercy Corps répond aux besoins alimentaires urgents de plus de 24 904 personnes déplacées et leurs hôtes à Nyankunde cette semaine, marquant la fin de huit mois d'assistance dans la zone. Cette intervention, la plus grande opération par zone de Mercy Corps en Ituri en 2021, a fourni plus de 6 tours d'aide d'urgence à plus de 57 110 personnes touchées par le conflit et le déplacement.

À tout juste 20 ans, Grace Ganisikale, mère de deux enfants, sait ce que c'est que de reconstruire sa vie à partir de rien. En avril 2021, la violence a éclaté à Nyankunde, une localité située à 45 km de Bunia, la forçant, comme des milliers d'autres personnes, à fuir dans les collines pour se mettre à l'abri. Dans ce chaos, elle a été séparée des membres de sa famille. “Nous avons tous fui dans des directions différentes,” a déclaré Grace, qui a fui vers Komanda, la ville voisine, avec ses deux jeunes enfants.

En septembre, les violences ont aussi frappé Komanda. Grace a de nouveau fui avec ses enfants, mais cette fois en direction de leur ville de provenance. Là, elle a retrouvé sa famille, dont beaucoup étaient progressivement retournés à Nyankunde à la suite d’une restauration de la situation sécuritaire.

Le soulagement de leurs retrouvailles a vite été éclipsé par l'inquiétude, car la famille, coupée de ses champs en raison de l'insécurité persistante aux alentours de la ville, s'affaiblit à cause de la faim.

“Notre vie d’avant était basée sur les champs. Nous nous sommes nourris et avons fait du commerce à partir du manioc, des patates douces et des bananes que nous avons cultivées là-bas. En rentrant nous avions eu peur trop peur d’y aller car il y avait encore l'insécurité. Nos maisons étaient aussi pillées. On n’avait rien. On était vraiment affamées,” dit Grace.

Grace et sa famille étaient parmi plus de 6 656 ménages qui avaient fui la violence à Komanda et Makayanga vers Nyankunde en septembre 2021 alors que Mercy Corps était déjà en train d'assister 6 418 autres ménages retournés, soit 28 588 personnes. Cette nouvelle vague de personnes déplacées a doublé la taille de la population et augmenté la sévérité des pénuries en nourriture et en eau.

Répondre à une double pression sur l'approvisionnement en nourriture et en eau

Christine Maikolu, 40 ans, a également fui son village à Nyankunde lorsque les violences ont éclaté en Septembre. « En arrivant ici, mes enfants ont commencé à faire des diarrhées et des vomissements, avec des frissons et de la fièvre la nuit », raconte Christine, qui nous montre la salle de classe où elle et ses jeunes enfants dorment au centre de Marabo.

Lors d'une évaluation menée par Mercy Corps en novembre 2021, plus de 85 % des familles nouvellement déplacées ont déclaré que leurs enfants avaient eu la diarrhée depuis qu'elles avaient fui la région. Afin de prévenir rapidement les risques de maladies d'origine hydrique, Mercy Corps a mis en place deux réservoirs d'eau pour alimenter en eau potable 43 000 personnes dans les sites de déplacés, soutenu par le peuple américain à travers le Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) de l'USAID. Cette action a été rapidement suivie par la construction de latrines publiques et de douches, couplée à la réhabilitation permanente de 13 points d'eau, à des activités de promotion de l'hygiène et à la distribution de kits d'hygiène, ce qui a rapidement entraîné une baisse de 77% des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans.

« La santé des enfants s'est améliorée. Nous remercions Mercy Corps de nous avoir aidé avec l'eau. Le plus grand défi qu'on a maintenant est la faim, nous n'avons rien à manger », a-t-elle déclaré.

Un cercle vicieux de conflits, déplacements et faim

Près de 27,3 millions de personnes en RDC sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, soit une personne sur trois, ce qui fait que la RDC abrite le plus grand nombre de personnes ayant un besoin urgent d'assistance en matière de sécurité alimentaire au monde. Dans la province d'Ituri, où le programme d'urgence de Mercy Corps fournit une assistance vitale, plus de 1,7 million de personnes sont déplacées et près de la moitié de la population, soit 2 885 241 personnes, est confrontée à des niveaux de faim critiques.

Les familles déplacées sont parmi les plus vulnérables, puisque l'insécurité et la violence active les empêchent d'accéder à leurs champs, à leur nourriture et à leurs moyens de subsistance. Bien que les personnes déplacées aient souvent la chance de rester avec des familles d'accueil, leur présence réduit souvent les réserves de nourriture au vu des ressources limitées, ce qui ajoute de la pression sur les communautés locales et augmente les besoins de la population dans son ensemble.

« Les familles déplacées qui proviennent de komanda sont venues nous trouver alors que nous venions de rentrer de deplacement et n'avions rien à manger ou boire pour nous-memes », a déclaré Badouin Emberamu qui vit avec sa femme Marie, et leurs petits-enfants. Eux aussi sont revenus pour trouver leur maison et leurs champs pillés.

Compte tenu des niveaux d'insécurité alimentaire élevés à Nyankunde, Mercy Corps a lancé deux interventions d'urgence, en commençant par le programme SAFER, financé par le gouvernement britannique à travers UKAID et mis en œuvre par un consortium de cinq ONG internationales, avec Mercy Corps comme lead.

« SAFER est un programme de réponse rapide qui fournit une aide d'urgence vitale en reconnaissant que les familles déplacées par le conflit ou qui reviennent d'un conflit ont souvent abandonné tout ce qu'elles possédaient et n'ont qu'un accès très limité à la nourriture, à l'eau, aux vêtements et aux articles ménagers de base », explique Trisha Bury, Directrice du Programme D'urgence de Mercy Corps en RDC.

Répondre à la faim par une aide immédiate et des solutions agricoles à plus long terme

A Nyankunde, SAFER a offert une première assistance en nourriture, articles ménagers essentiels, eau potable et latrines, touchant 6 480 familles de retour en septembre, et 3 065 personnes nouvellement déplacées et leurs hôtes en novembre.

« Pendant la première intervention de Mercy Corps, nous avons priorisé l’achat d’un matelas, car jusque-là, on dormait tous par terre. On avait aussi pris de haricots, l’huile et le savon, qu’on partage avec la famille déplacée qui reste chez nous », dit-Badouin.

Malgré cette première série de distributions rapides pour soulager la population, les besoins en sécurité alimentaire des familles qui dépendent de l'agriculture sont restés élevés, beaucoup d'entre elles étant toujours coupées de leurs champs. Mercy Corps a donc décidé d'intervenir avec un deuxième programme, PHASE, un programme de sécurité alimentaire d'urgence soutenu par le peuple américain à travers le Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) de l'USAID.

« PHASE fournit une assistance provisoire pour garantir aux familles un approvisionnement prévisible en aliments nutritifs jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de reprendre leurs activités de subsistance ou agricoles. Le projet s'efforce également de fournir des solutions agricoles alternatives pour que les familles disposent d'un approvisionnement alimentaire permanent », explique Trisha Bury.

La première phase de la foire alimentaire a eu lieu en novembre, et a été suivie de trois autres foires dont la dernière a eu lieu entre le 26 avril et le 5 mai 2022. Ces foires, qui ont touché plus de 57,110 familles, ont été organisées par Mercy Corps en collaboration avec les commerçants locaux et visent non seulement à répondre aux besoins immédiats de la population cible mais aussi à stimuler la reprise économique dans la région en soutenant des marchés locaux.

« En arrivant ici nous avons trouvé nos maisons brûlées, et nos bêtes pillées. On n’avait pas moyen d’y vivre » dit Steven Baraka, 23 ans, dont le père a été tué lors des violences d'avril 2021. Depuis son retour à Nyankunde, il reconstruit lentement la boucherie de la famille. Mais comme peu de revenus circulent dans l'économie locale, il lui a été difficile de reprendre les ventes. En tant que bénéficiaire et vendeur, il est en mesure de répondre aux besoins immédiats de sa famille et d'augmenter ses revenus pour commencer à réinvestir dans l'avenir de sa famille.

« Depuis que Mercy Corps nous a assisté, nous avons des vivres dans nos maisons, du haricot, du riz, de l’huile. Les conditions se sont améliorées. A la foire de Mercy Corps, je peux écouler 3 vaches par jour, ce qui est beaucoup plus que je puisse vendre en dehors de la foire. Avec mon bénéfice, je compte construire même une petite maison pour ma famille, parce que depuis notre rentrée nous vivons dans des conditions difficiles » dit-il.

Pour Grace, dont la famille est toujours coupée de ses champs en raison de l'insécurité, le projet Phase de Mercy Corps a également apporté un double accompagnement.

« Aujourd'hui, j'ai pris du riz, du haricot, de l'huile et du sel », dit Grâce, en emportant la nourriture achetée à la foire à la maison qu'elle partage avec sa famille. Sept mois après leur retour, Grace et sa famille cultivent des légumes plus près de chez eux.

« Mercy Corps est venu nous former aux techniques du permagarden. Ils nous ont montré comment fertiliser soigneusement le sol et planter des légumes, tout en adoptant des techniques qui ne nécessitent pas beaucoup de l'eau, de sorte que même pendant la saison sèche, nous avons des légumes à manger près de chez nous », explique Grace, dont la famille est l'une des 528 ménages qui ont été formées en techniques de jardinage permanent sur les parcelles de démonstration du quartier.

Pour démarrer le permagarden, elle a reçu de Mercy Corps des outils de jardinage et des semences de légumes.

« Dans notre jardin, nous avons maintenant des amaranthes, des poireaux, des feuilles de courge et des épinards. Cela nous aide à survivre. Nous mangeons des légumes régulièrement maintenant, ce qui nous aide non seulement à survivre mais aussi à vivre mieux », dit Grace, ajoutant qu'elle a constaté une amélioration de la santé de ses enfants maintenant qu'ils mangent plusieurs fois par jour.

Comme Grace, Francine Uyera, a également constaté un changement positif dans son ménage.

“Comme nous mangions bien avec l'aide de Mercy Corps, nous avons pu retourner travailler dans les champs”, explique cette jeune femme de vingt ans, qui est revenue à Nyankunde en juillet après avoir été déplacée lors des violences d'avril 2021. Elle a reçu trois séries d'aide, une première de SAFER et deux séries par le biais de PHASE. La maison de Francine a été incendiée lors des violences avec tous ses biens à l'intérieur, y compris sa précieuse machine à coudre.

“Avant j'avais une machine à coudre, mais c'était aussi pillé. Avec cette machine j'avais toujours assez à bien vivre, mais maintenant c'est difficile”, a-t-elle déclaré en novembre. “Je veux juste que ma vie redevienne ce qu'elle était avant”, a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui enceinte de six mois, elle est pleine d'espoir pour l'avenir de sa jeune famille.

« J'ai pu acheter cette machine grâce à l'épargne que j'avais de notre travail dans les champs », dit-elle, en nous montrant fièrement la machine à coudre, pour laquelle elle a économisé pendant les mois qui ont suivi notre première rencontre. “Avec cette machine, nous allons pouvoir compléter nos revenus des champs. Nous n'aurons plus à nous soucier de notre alimentation. Je ne suis plus inquiète pour l'avenir”, dit-elle, rayonnante.