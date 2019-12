Critères de Vulnérabilités pour la mise en place de projets protection de l’enfance dans les communautés affectées par la MVE - Nord Kivu – Ituri – Sud Kivu Octobre 2019

Note : Ces critères ont pour but d’orienter l’identification et la prise en charge des enfants victimes de crise humanitaire ou d’urgence de santé publique ainsi que les enfants et familles vulnérables identifiés dans les communautés affectées par la Maladie a Virus Ebola (MVE). Ceux sont des critères proposés à titre indicatif pour harmoniser les approches des différents acteurs de protection de l’enfance. Chaque cas nécessite une évaluation individuelle des besoins (gestion de cas) pour définir les modalités d’assistance.

L’outil d’Evaluation Rapide de Protection de l’Enfance (ERPE) et l’outil de déclenchement d’assistance peuvent être utilisés pour mesurer le degré de vulnérabilité.

Ce document a été réalisé avec les contributions des membres du sous cluster protection de l’enfance (GTPE) de Bunia, Goma et Bukavu mais aussi avec les membres des GTPE de Beni, Butembo et Mambassa.