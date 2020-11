Crise institutionnelle et dynamiques foncières en RDC : l’impact de la crise Kamuina Nsapu sur l’accès à la terre et sur les mécanismes de gestion de conflits fonciers dans les provinces du Kasaï, janvier 2020

CONTEXTE

En RDC, les chefs coutumiers font partie intégrante de l’administration. Ils peuvent être chef de chefferie, chefs de groupement ou chefs de villages. Ils sont désignés conformément à la coutume puis reconnus par l’Etat.

Au second semestre de l’année 2016, la nonreconnaissance de Jean Prince Mpandi à la tête du groupement Kamuina Nsapu se mue en une crise institutionnelle, en tensions puis en conflit. Des combats opposent l’armée nationale (FARDC) aux milices communautaires Kamuina Nsapu dans les cinq provinces du Kasaï (Kasai, Kasai central, Lomami, Sankuru et Kasai oriental). Plusieurs dynamiques de conflits sont à l’œuvre, certaines ciblant directement les symboles et serviteurs de l’Etat et d’autres opposants les membres des différentes communautés. Plusieurs édifices publics sont totalement ou partiellement détruits (mairie, cadastre, palais de justice, etc). Les biens privés (maisons, champs, cheptel, outils aratoires) sont incendiés et pillés. La province décompte environ 1,4 millions de personnes déplacées et certains rapports font état de 3.500 morts et de 4.500 villages touchés. Ce conflit a particulièrement affecté les droits fonciers des communautés.

METHODOLOGIE

Les conclusions de l’étude croisent la revue documentaire relative au droit d’accès au logement, à la terre et à la propriété, des entretiens et des observations de sites. 33 entretiens individuels ont permis de recueillir les vues de 14 autorités politico-administratives, 6 autorités judiciaires, 1 leader religieux, 2 organisations de la société civile, 3 Chefs traditionnels et 7 autres personnes affectées par le déplacement. En outre, 77 personnes ont participé à 7 focus groups (35 hommes et 44 femmes).

L’équipe Information, Conseil et Assistance Légale de NRC a ensuite restitué les conclusions de l’étude aux autorités locales, administratives, leaders religieux, représentants des jeunes de Tshikapa, Kamako, Dibaya et Kananga. Cette note intègre leurs commentaires et suggestions.

RESULTATS DE L’ETUDE

Les résultats de l’étude sont articulés sur les fonctions socio-culturelles et économiques de la terre, les violations des droits LTP, le difficile accès à la terre durant les déplacements forcés, l’influence de la désinformation et l’impact de la crise sur les institutions administratives et les mécanismes coutumiers de gestion de conflits.

La terre est la principale richesse du Kasai. Elle contient les ressources minières, elle est un moyen de production agricole, elle est le socle des valeurs traditionnelles morales et du patrimoine culturel, et elle comporte des espaces dédiés à la sacralité et aux divinités. Les Chefs ont maintes fois rappeler « qu’il n’existe pas de chef sans terres et de terres sans chef coutumier ». En effet, la terre revêt un caractère essentiel dans le pouvoir qui est attribué au chef coutumier. Elle renforce son pouvoir économique, son rôle de protecteur des valeurs morales et d’intermédiaire entre les divinités et la communauté. Ainsi, la question coutumière au Kasai est intrinsèquement liée à la gestion du patrimoine foncier communautaire.

Les ressources naturelles et les produits de la terre font régulièrement l’objet de convoitises et de compétitions. Leur contrôle constitue à la fois une source de pouvoir et une cause de discordes. La crise de Kamuina Nsapu a eu pour conséquence de faire émerger une crise institutionnelle latente et les problèmes liés à la gestion de la terre qui minaient les relations entre les communautés du Kasai.