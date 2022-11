Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 42 (du 17 au 23 octobre 2022) 07 novembre 2022

Epidémie de COVID-19

Au total, 93 218 cas confirmés et 2 cas probables ont été notifiés depuis le début de l’épidémie dont 1 445 décès, soit une létalité globale de 1,6 % dans 321 ZS de la République Démocratique du Congo (RDC). La S43/2022 a été marquée par une augmentation de 79,2 % du nombre des cas confirmés de la COVID-19 (75 vs 95 ; 26,7 %) comparativement à la S42/2022.

Du 19/04/2021 au 25 /10/2022, le cumul de personnes vaccinées en RDC était de 6 380 841 primo-vaccinées (11,8 %) et 4 293 742 complètement vaccinées, soit 7,95 % de couverture vaccinale (cible : 53 984 584). De plus, on a noté la signature d’un nouvel arrêté ministériel par le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP) instituant les normes d’embarquement en RDC dans le cadre de la riposte à la COVID-19.

Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année jusqu’à la S42/2022, un cumul de 11 912 cas suspects de choléra dont 213 décès (létalité de 1,8 %) a été notifié dans 80 ZS appartenant à 16 provinces. Les divisions provinciales de la santé (DPS) du Sud-Kivu, du HautLomami, du Tanganyika et du Nord-Kivu ont rapporté le plus grand nombre de cas suspects de choléra (10 620 cas soit 89,2 %). Sur un total de 4 178 échantillons de selles analysés au laboratoire (INRB, AMI Labo, etc.) de la S1 à la S42/2022, Plus de mille (1 272) échantillons de selles sont revenus positifs au vibrio cholerae 01 (Taux de positivité : 30,4 %). L’incidence globale du choléra en RDC pour 100 000 habitants est de 14 cas depuis le début de l’année 2022. Au total, 452 cas suspects de choléra et 2 décès (létalité 0,4 %) ont été notifiés au terme de la S42/2022 dans 26 ZS de 6 DPS. Avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires, les interventions de riposte se poursuivent sur le terrain (Sankuru, Sud-Kivu, Haut-Lomami, Tanganyika,

etc.).

Epidémie de monkey pox (variole de singe)

Du début de l’année 2022 à la S42/2022, 4 478 cas suspects de monkey pox dont 169 décès (létalité 3,8 %), ont été notifiés dans 172 ZS réparties dans 23 provinces. Environ 8 sur 10 cas (3 794 soit 87,4 %) ont été enregistrés dans les provinces du Sankuru, de la Tshopo, du Maniema, du Kasaï, du Kwango, de la Tshuapa et de l’Equateur. Au total, 206 cas sont revenus positifs (taux de positivité 50,9 %) à l’orthopox virus dans 48 ZS des 12 DPS. A l’issue de la S42/2022, 156 cas suspects de monkey pox et 3 décès (létalité 1,9 %) ont été enregistrés dans 25 ZS de 10 provinces. Par ailleurs, les activités de prise en charge, de préparation et de riposte sont en cours dans les zones de santé des DPS affectées avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) en Ouganda

Depuis le début de l’épidémie (20/09/2022) au 05/11/2022, l'Ouganda a notifié 132 cas confirmés de MVE dont 51 décès et 61 guéris.

Le renforcement de la surveillance aux PoE et dans les 31 ZS des DPS à risque du Nord-Kivu et de l’Ituri se poursuit, et au 06/11/2022, 19 909 voyageurs ont été screenés aux PoE des DPS du Nord-kivu et de l’Ituri, pour lesquels 19 alertes ont été investiguées, 3 validées et testées dont 02 des résultats négatifs au Ebola SVD et Ebola Zaïre. Le troisième est encours d’analyse.