Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 41 (du 10 au 16 octobre 2022) 31 octobre 2022

Epidémie de COVID-19

Au total, 93 085 cas confirmés et 2 cas probables ont été notifiés depuis le début de l’épidémie dont 1 445 décès, soit une létalité globale de 1,6 % dans 321 ZS de la RDC. Au terme de la S42/2022, l’incidence de nouveaux cas confirmés de COVID19 est passée de 47 cas (S41/2022) à 53 cas, soit une augmentation de 12,8 %. Cette hausse du nombre de cas a été enregistrée dans les provinces du Nord-Kivu (7 vs 17 ; 142,9 %) et de Kinshasa (20 vs 23 ; 15,0 %). Par ailleurs, à la date du 17/10/2022, on a compté 5 878 535 de primo-vaccinés (10,9 %) et 3 924 812 (7,3 %) complètement vaccinés pour une cible de 53 984 584. De plus, l’atelier sur les stratégies d’intégration de la vaccination contre la COVID-19 dans les activités du PEV de routine a été organisé dans la province du Kongo Central (Matadi).

Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année jusqu’à la S41/2022, un total de 11 456 cas suspects de choléra dont 211 décès (létalité de 1,8 %) a été notifié dans 79 ZS appartenant à 16 provinces. On a noté une tendance globale à la hausse partant de la S27 (88 cas) à la S41/2022 avec un pic à la S40 (568 cas). Plus de mille cas (1 216) ont été confirmés au laboratoire (Taux de positivité : 30,0 %, n= 4 054 échantillons) de la S1 à la S41/2022. Au terme de la S41/2022, 30 ZS de 12 DPS restées actives, ont rapporté 416 cas suspects de choléra et 9 décès (létalité 2,1 %). Avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires, les interventions de riposte se poursuivent sur le terrain (Sankuru, Sud-Kivu, Haut-Lomami, Tanganyika, etc.).

Epidémie de rougeole

Au total, 120 486 cas suspects de rougeole et 1 464 décès (létalité 1,2 %) ont été rapportés dans 461 ZS de 26 provinces de la S1 à la S41/2022. Au total, 181 ZS ont été confirmées en épidémie dans toutes les 26 provinces depuis le début de l’année 2022. La notification hebdomadaire à la S41/2022, est de 2 014 cas suspects de rougeole et 24 décès (létalité 1,2 %) dans 148 ZS de 21 provinces. Par ailleurs, la préparation de l’introduction de la 2ème dose de VAR dans la vaccination de routine, s’est poursuivie et les activités de prise en charge, de préparation et de riposte vaccinale dans les zones de santé des DPS affectées sont en cours avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE) en Ouganda

Depuis le début de l’épidémie (20 septembre) au 29/10/2022, 128 cas confirmés de MVE dont 34 décès et 40 guéris en Oouganda.

La RDC continue de renforcer la surveillance aux PoE/PoC dans les DPS à risque du Nord-Kivu et de l’Ituri où au 30/10/2022, 20 951 voyageurs ont été screenés aux PoE des DPS du Nord-kivu et de l’Ituri, pour lesquels 30 alertes ont été investiguées, une validée et testée avec un résultat négatif au Ebola SVD et Ebola Zaïre. De plus, le plan national de préparation et de réponse face à l’épidémie de la MVE qui sévit en Ouganda a été élaboré et partagé aux différents partenaires.