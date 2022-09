Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 36 (du 05 au 11 sept 2022) 26 septembre 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Au regard des données rapportées depuis le début de l’épidémie dans 321 ZS des 26 provinces de la RDC, 92 851 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 422 décès (létalité 1,6 %) ont été enregistrés. Comparativement à S36/2022 où 45 cas positifs au SARS-CoV-2 ont été notifiés, on observe une baisse de 22,2 % des cas positifs au décours de S37/2022 (35 nouveaux cas positifs). A la date du 17/09/2022, 4 884 351 (9,0 %) personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 3 072 010 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 5,7 %). Mission de cadrage conduite par le bureau de l’OMS dans la région Africaine du 19 au 22/09/2022, sur le projet de préparation et de réponse aux situations d’urgences sanitaires en RDC et organisation de l’atelier de présentation des résultats de l‘étude de la recherche qualitative sur les déterminants socio-comportementaux de l’adhésion des populations aux mesures de santé publique et à l’adoption des vaccins anti-COVID-19.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu, à l’Est de la RDC : du 16 au 21/09/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré dans la ZS de Beni (dernier cas confirmé remonte au 15/08/2022). Un seul cas confirmé depuis le début de l’épidémie dont un décès (létalité de 100,0 %) dans l’aire de santé de Butanuka dans la ZS de Beni (aucun nouveau cas notifié pour le 36ème jour consécutif). Du 25 août au 21/09/2022, 462 (395 TPL) personnes ont été vaccinées dont 51 contacts et 411 contacts des contacts. Les autres interventions de réponse se poursuivent sur le terrain avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de choléra

De S1 à S36/2022, un cumul de 9 414 cas suspects de choléra dont 172 décès (létalité de 1,8 %), a été notifié dans 71 ZS appartenant à 14 provinces. On a noté une tendance à la baisse après le pic de S33(310 cas) avec une diminution du nombre de S34 et S35 avant d’amorcer la hausse entre S35 et S36/2022. L’incidence globale du choléra en RDC pour 100 000 habitants est de 12 cas depuis le début de l’année 2022. A S36/2022, 276 cas suspects et 9 décès (létalité 3,3 %) ont été notifiés dans 27 ZS de 8 DPS restées actives. Avec l’appui de l’OMS et des autres intervenants, les interventions de réponse se poursuivent dans les zones de santé des provinces (Sankuru, Sud-Kivu, etc.) avec des flambées actives.