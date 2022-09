Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 33 (du 15 au 21 août 2022) 05 septembre 2022

Epidémie de COVID-19

Au regard des données transmises depuis le début de l’épidémie jusqu’au 28/08/2022, 92 710 cas confirmés et 2 cas probables ont été notifiés dont 1 405 décès (létalité globale : 1,5%). Par ailleurs, le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de COVID-19 est resté à environ 50 (52 cas S34/2022 et 51 cas à S33/2022). Au total, 4 239 729 (7,9%) personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 2 842 172 sont complètement vaccinés (couverture vaccinale : 5,3%) à la date du 21/08/2022. Dans le cadre du renforcement de la surveillance aux points d’entrées (PoE), 4 kits de caméras thermiques ont été installées, dans les provinces du Haut-Katanga (PoE de Kasumbalesa et PoE Aéroport Luano) et du Kongo-Central (PoE de Lufu). Par ailleurs, l’OMS envisage l’intégration de la lutte contre la COVID-19 dans les activités de routine de la lutte contre la maladie. Dans le cadre de la surveillance génomique, le sous-variant BA.4. (sous type omicron), et spécifiquement BA.4.1, a été détecté dans 66% d’échantillons des souches circulant en RDC au mois d’août 2022.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la RDC : du 28 au 02/09/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré dans la ZS de Beni (dernier cas confirmé remonte au 15/08/2022). Un seul cas confirmé depuis le début de l’épidémie dont un décès (létalité de 100,0%) dans l’aire de santé de Butanuka dans la ZS de Beni. Du 25 août au 02 septembre 2022, 182 personnes ont été vaccinées dont 48 contacts et 134 contacts des contacts. Les autres interventions de réponse se poursuivent sur le terrain avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de choléra

Depuis le début de l’année 2022 à S33/2022, un total de 8 667 cas suspects de choléra dont 150 décès (létalité de 1,7%), a été notifié dans 65 ZS appartenant à 12 provinces. La courbe épidémique de 2022 connait une tendance à la hausse depuis la S25 avec une notification de 310 cas dont 18 décès à S33, liée aux flambées qui sévissent dans les provinces du Sankuru et du Sud-Kivu. La DPS du Sankuru a la létalité (12,7%) la plus élevée à S33/2022 attribuable aux faibles capacités de prise en charge. Des équipes conjointes OMS, UNICEF, MSF et PNECHOL ont été déployées au Sankuru pour appuyer les autorités sanitaires locales dans la réponse à cette épidémie.