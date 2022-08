Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 30 (du 25 au 31 juillet 2022) 15 août 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Dans 320 ZS affectées de 26 provinces en RDC, 92 542 confirmés et 2 probables dont 1 393 décès (létalité de 1,5%) ont été rapportés depuis le début de l’épidémie. Au terme de S31/2022, 70 nouveaux cas confirmés ont été notifiés contre 104 cas rapportés à S30/2022, soit une baisse de 32,7 % des cas positifs de COVID-19. Les données de la vaccination rapportées au 02 août 2022 ont indiqué que 3 865 896 (7,2%) de personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 2 527 158 de personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,7%. Dans le cadre de la surveillance génomique, le variant BA.4.1 (sous type omicron) a été détecté dans 73% d’échantillons des variants circulant en RDC au mois de juillet 2022. L’inauguration par le Ministre de la santé publique de deux unités de production d’oxygène installées par l’OMS respectivement aux cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK) et à l’hôpital de l’amitié Sino-Congolaise (HASK) a eu lieu le 04 août 2022. De plus, pour une meilleure utilisation de ces 2 unités de production d’oxygène médical, 2 générateurs de 110 et 220 KVA, 50 bouteilles d’oxygène B50L et une salle de stockage des bouteilles d’oxygène ont été mis à la disposition de ces deux institutions.

Epidémie de choléra

De S1 à S30/2022, 7 912 cas suspects de choléra dont 121 décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 59 ZS appartenant à 11 provinces. Au terme de S30/2022, 106 cas suspects et 3 décès (létalité 2,8%) ont été rapportés dans 14 ZS de 5 DPS. La majorité de cas suspects (7 528 cas soit 95,1%) a été enregistrée dans les divisions provinciales de la santé (DPS) du Sud-Kivu (2 861 cas), du Haut-Lomami (1 659 cas), du Tanganyika (1 551 cas) et du Nord-Kivu (1 457 cas). La province du Sud-Kivu a notifié environ 2/3 de cas (66 cas soit 62,3%) des cas de la semaine. Les interventions de riposte se poursuivent dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de rougeole

Au total, 87 270 cas suspects de rougeole et 1 171 décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 416 ZS dans 26 provinces du 1er janvier au 31/07/2022 (S30). L’épidémie reste confirmer dans 24 des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 138 ZS en épidémie dont 15 au cours de 4 dernières semaines et cinq ZS à S30/2022. La mise en œuvre de la campane de riposte contre la rougeole dans les 78 ZS en épidémie, se poursuit et a permis de vacciner 2 930 670 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture vaccinale partielle : 95,8% pour les 67 ZS de 18 provinces).