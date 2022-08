Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 29 (du 18 au 24 juillet 2022) 08 août 2022

POINTS SAILLANTS

5,97 M de personnes déplacées internes, 2,27 M de retournés et 533 204 nouveaux réfugiés et

27 M de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe et 17 M ayant besoin d’une aide d’urgence

8,9 millions de personnes ayant besoin d’une assistance sanitaire d’urgence

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Depuis le début de l’épidémie en RDC, 92 456 confirmés et 2 probables dont 1 391 décès (létalité de 1,5%) ont été dénombrés dans 319 zones de santé (ZS) affectées de 26 provinces. Une diminution de 37,9 % des cas positifs de COVID-19 a été observée au décours de la S30/2022 où 90 nouveaux cas positifs ont été notifiés contre 145 cas rapportés à la S29/2022. Depuis le début de la vaccination jusqu’au 26 juillet 2022, 3 806 618 personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 2 471 211 personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,6%. Au regard des données partielles de la campagne organisée dans le cadre du projet d’intensification de la vaccination (phase II) dans 12 ZS appuyées par l’OMS, 68 594 personnes ont été vaccinées, 13 060 personnes ont été testées grâce à la recherche active avec le TDR-Ag dont 27 ont été positives à la COVID-19 et 12 807 kits PCI ont été distribués. Par ailleurs, les unités de production d’oxygène médical de Kinshasa aux cliniques universitaires de Kinshasa et à l’Hôpital de l’Amitié Sino-Congolaise, ont été remises au gouvernement congolais représenté le Ministre national de la Santé Publique, Hygiène et Prévention.

Epidémie de choléra

Au total, 7 806 cas suspects de choléra dont 118 décès (létalité de 1,5%), ont été notifiés dans 59 ZS appartenant à 11 provinces du 03 janvier au 24 juillet 2022 (S1-S29). Au terme de S29/2022, 106 cas suspects et un décès (létalité 0,9%) ont été rapportés dans 16 ZS de 5 provinces, ce qui est assez similaire à la notification enregistrée à S28 (112 cas). La province du Sud-Kivu a notifié environ 2/3 de cas (66 cas soit 62,3%) des cas de la semaine. Les interventions de riposte continuent d’être renforcées dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de rougeole

En somme, 84 650 cas suspects de rougeole et 1 144 décès (létalité 1,4%) ont été notifiés dans 407 ZS dans 26 provinces du 1er janvier au 24/07/2022 (S29). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 133 ZS en épidémie dont 15 au cours de 4 dernières semaines et 4 ZS à S28/2022. La mise en œuvre de la campane de riposte contre la rougeole dans les 78 ZS en épidémie, se poursuit et a permis de vacciner 2 953 989 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture vaccinale partielle : 99,3% pour les 66 ZS de 21 provinces ayant rapportées). Poursuite des préparatifs de l’introduction de la 2ème dose du VAR dans le calendrier vaccinal de routine.