Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 27 (du 04 au 10 juillet 2022) 25 juillet 2022

Points saillants

5,97 M de personnes déplacées internes, 2,27 M de retournés et 533 204 nouveaux réfugiés et demandeurs d’asile

27 M de personnes en situation d’insécurité alimentaire aigüe et 17 M ayant besoin d’une aide d’urgence

8,9 millions de personnes ayant besoin d’une assistance sanitaire d’urgence

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Du 10/03/2020 au 17/07/2022, 319 ZS sont affectées et réparties dans les 26 provinces de la RDC avec 92 173 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 390 décès (létalité 1,5 %) rapportés. Au décours de S28/2022, 147 nouveaux cas positifs ont été notifiés contre 197 cas rapportés à la S27/2022, soit une baisse des cas estimée à 25,4%. Par ailleurs, 3 450 478 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 2 262 577 personnes sont complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de 4,1%.Les principales recommandations adressées aux partenaires techniques et financiers à l’issue de la revue intra action (RIA) de la vaccination contre la COVID-9 clôturée le 14/07/2022 sont : (i) Assurer un alignement des financements de tous les partenaires autour d’un plan unique d’accélération et un budget ; (ii) soutenir la mobilisation continue des ressources pour accompagner la mise en œuvre des recommandations de la RIA ; (iii) promouvoir l’implication des partenaires locaux dans l’élaboration des fiches techniques/requêtes pour diligenter les procédures de décaissement.

Epidémie de choléra

Du 03 janvier au 10 juillet 2022 (S1-S27), au total, 7 585 cas suspects de choléra dont 116 décès (létalité de 1,5%), ont été rapportés dans 58 ZS appartenant à 11 provinces. En somme, 88 cas suspects et un décès (létalité 1,1%) ont été rapportés dans 16 ZS de 6 provinces au terme de S27/2022 contre 58 cas suspects et un décès (létalité 1,7%) enregistrés dans 14 ZS de 5 provinces en 2021. Ceci est une hausse de près de 1/3 (34,1%) du nombre de cas entre 2021 et 2022. Les interventions de riposte continuent d’être renforcées dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de rougeole

Un total de 80 286 cas suspects de rougeole et 1 099 décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 397 ZS dans 26 provinces du 1er janvier au 10/07/2022 (S27). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 128 ZS en épidémie dont 25 au cours de 4 dernières semaines. La mise en œuvre de la campagne de riposte contre la rougeole dans les 78 ZS en épidémie, se poursuit et a permis de vacciner 2 470 482 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture vaccinale partielle : 94,5% pour les 58 ZS de 19 provinces ayant rapportées).