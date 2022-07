Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 25 (du 27 juin au 03 juillet 2022) 18 juillet 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

A la date du 10 juillet 2022 91 928 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 390 décès (létalité 1,5 %) ont été notifiés dans les 319 ZS affectées réparties dans 26 provinces de la RDC. Une diminution de 13,4% du nombre des cas positifs s’observe au terme de S27/2022 (123 cas) comparativement à 142 cas notifiés à S26/2022. Au total, 3 439 786 personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 2 255 255 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale : 4,2%). Une mission d’accompagnement conjointe OMS-MSP est conduite dans les provinces du Nord et Sud-Kivu dans le cadre du projet recherche active financé par la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). Par ailleurs, 300 prestataires de 12 ZS répartis dans 3 provinces (Haut-Katanga, Kinshasa et Sud-Kivu) ont été briefés sur l’utilisation correcte des TDR-Ag.

Epidémie de choléra

De S01 à S26/2022, 7 497 cas suspects de choléra dont 115 décès (létalité de 1,5%), ont été rapportés dans 55 ZS appartenant à 11 provinces. Au total, 124 cas suspects et 1 décès (létalité 0,6%) ont été rapportés dans 17 ZS de 5 DPS au terme de S26/2022. Le nombre de cas est à moins de 200 cas hebdomadaires pour la 2ème fois depuis 10 semaines. Avec le soutien de l’OMS, la RDC a organisé leème atelier de renforcement des capacités régionales de préparation et de réponse au choléra au profit de 50 participants venus de 5 pays (Bénin, Burundi, République du Congo, République Centrafricaine (RCA) et la RD Congo. Les interventions de riposte continuent d’être renforcées dans les foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Epidémie de rougeole

Un total de 77 816 cas suspects de rougeole et 1 061 décès (létalité 1,4%) a été rapporté dans 393 ZS dans 26 provinces du 1er janvier au 03/07/2022 (S26). Avec cela, l’épidémie a été confirmée dans 24 des 26 provinces depuis le début de l’année 2022 avec un total de 127 ZS en épidémie dont 20 au cours de 4 dernières semaines. La mise en œuvre de la campagne de riposte contre la rougeole dans les 75 ZS en épidémie, a permis de vacciner 2 470 482 enfants de 6 mois à 5 ans (couverture vaccinale partielle : 94,5% pour les 58 ZS de 19 provinces ayant rapportées).