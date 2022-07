Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 24 (du 13 au 19 juin 2022) 04 juillet 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

En date du 04 juillet 2022, le Ministre national de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC a officiellement déclaré la fin de la 14ème épidemie de MVE dans la province de l’Equateur, soit 42 jours (deux fois la période d’incubation maximale) sans nouveau cas. Il aura fallu un peu plus de 10 semaines aux équipes multisectorielles de riposte pour venir à bout de cette 14ème épidémie, réapparue depuis le 23 avril 2022. En somme, du début de l’épidémie au 03/07/2022, 5 cas (4 confirmés et 1 probable) dont 5 décès (létalité de 100,0%) ont été rapportés dans 3 aires de santé des ZS de Mbandaka et Wangata. Au total, 2 104 personnes (dont 1 307 TPL) ont été vaccinées. Un renforcement de la surveillance épidémiologique surtout dans son volet communautaire est de mise dans la période post épidémie.

Epidémie de COVID-19

Depuis le début de l’épidémie un total de 91 393 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 375 décès (létalité 1,5 %) ont été rapporté dans 315 ZS réparties dans les 26 provinces de la RDC. Le nombre de nouveaux cas positifs de COVID-19 enregistrés est resté assez constant entre les semaines épidémiologiques 25/2022 (289 cas) et 24/2022 (285 cas). Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19 en RDC jusqu’au 26/06/2022, 3 372 512 personnes ont reçu au moins une première dose et 2 190 030 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale 4,6%). Dans le cadre de la surveillance génomique, au cours du mois de juin 2022, 55 échantillons reçus des provinces de Kinshasa et Mbandaka, ont été séquencés et essentiellement le variant Omicron circule, et plus particulièrement les sous-types BA.2, BA.4 et BA.5.

Epidémie de Monkey Pox (Variole de singe)

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S24, 1 664 cas suspects de monkey pox dont 71 décès (létalité 4,3%) ont été notifiés dans 108 ZS réparties dans 20 provinces. Les provinces du Sankuru, de la Tshopo, du Maniema, de la Tshuapa et du Sud-Ubangi ont enregistré environ 3/4 de cas suspects (1 268 cas soit 76,2%). Sur les 164 échantillons de sang et des croutes reçus au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 24/06/2022, 119 sont revenus positifs (taux de positivité 72,3%) à l’orthopox virus dans 23 ZS des 7 DPS. Préparation de la restitution de la mission conjointe ministère de la santé – OMS qui a eu lieu dans les provinces de la Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et Maniema.