Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 21 (du 23 au 29 mai 2022) 13 juin 2022

Epidémie de COVID-19

Au total, 89 932 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 345 décès (létalité 1,5 %) ont été notifiés dans 314 ZS des 26 provinces de la RDC. Une légère baisse de 9,2% a été observée au décours de S22/2022 (570 cas) comparativement à S21/2022 (628 cas). Au 31/05/2022, 2 262 729 personnes ont reçu au moins une première dose contre la COVID-19 et 1 451 554 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale de 2,7%). La situation de la prise en charge des patients COVID-19 en RDC à la SE22 est marquée par l ’augmentation du nombre des patients en hospitalisation (61 vs 32), sous oxygène (9 vs 3) et ceux suivis à domicile (1024 vs 812) par rapport à la SE21. L ‘augmentation du taux de létalité intraCTCO, particulièrement à Kinshasa (3,3% à SE22 vs 0,0% à SE21).

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : du 06 au 10 juin 2022, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré dans les ZS de Mbandaka et Wangata. Le dernier cas a été enregistré le 19 Mai 2022. Le cumul de cas depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 10/06/2022 est de 5 (4 cas confirmés et 1 cas probable) dont 5 décès (létalité de 100,0%) dans 3 aires de santé des ZS de Mbandaka et Wangata. Au total, 1 583 personnes (797 TPL y compris) ont été vaccinées du début de l’épidémie au 10/06/2022. Reprise progressive des activités de la riposte par les prestataires grévistes, après la paie avec le barème GIBS. Cependant, les grévistes continuent d’exiger le complément de la prime par le gouvernement. Pour ce faire, l’équipe de coordination poursuit la négociation pour la levée complète de la grève des prestataires de la riposte.

Epidémie de méningite dans la ZS de Gombari

Dans la division provinciale de la santé du Haut-Uélé, située au nord-est de la RDC dans la ceinture de la méningite, la ZS de Gombari a enregistré du 20 mai au 09 juin 2022, un cumul de 45 cas suspects de méningite dont 19 décès (létalité 42,2%). Ces cas ont été notifiés dans 7 villages des AS d’Apodo, Kossia, Akpandau et Tangi. Le seul échantillon de liquide céphalo-rachidien analysé à l’INRB de Kinshasa a révélé le Neisseria meningetidis de sérotype C. D’autres échantillons de LCR expédiés à l’INRB sont en cours d’analyse. Dans le cadre de la réponse à cette flambée, une équipe conjointe DPS du Haut-Uélé - OMS, est dans la ZS de Gombari pour accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions de réponse.