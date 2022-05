Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 18 (du 02 au 08 mai 2022) 23 mai 2022

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Epidémie de COVID-19

Au regard des données rapportées jusqu’au 15/05/2022, dans les 314 ZS de 26 provinces affectées, 88 036 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 338 décès (létalité 1,5 %) ont été enregistrés en RDC depuis le début de l’épidémie. Entre S18 (155 cas) et S19/2022 (344), une augmentation de 121,9% est observée, due en grande partie à la situation dans la province du Lualaba qui a enregistré une augmentation exponentielle des cas positifs au cours de 3 dernières semaines (S17 : 18 cas, S18 : 111 cas et S19 : 290 cas). Organisation d’une mission d’accompagnement de la province du Lualaba par une équipe d’experts du Ministère de la santé publique, hygiène et prévention avec l’appui de l’OMS.

Epidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province de l’Equateur à l’Ouest de la RDC : du 16 au 21 mai 2022, 2 nouveaux cas dont un confirmé et un probable ont été enregistrés dans l’AS de Mama Balako (ZS de Wangata). Pour le cas confirmé, Il s’agit d’un sujet de 12 ans, de sexe masculin, contact du cas probable de MVE décédé le 06/05/2022 dans un tableau hémorragique associé à d’autres signes évocateurs de la MVE. Le cumul de cas depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 21/05/2022 est de 5 dont 4 cas confirmés (3H et 1F) et 1 cas probable (1 H) dont 5 décès (létalité de 100,0%) dans les ZS de Mbandaka et de Wangata.

Epidémie de monkey pox (variole de singe)

Depuis le début de l’année 2022 jusqu’à S18, 1 284 cas suspects de monkey pox dont 58 décès (létalité 4,5%) ont été rapportés dans 87 ZS réparties dans 18 provinces. Les provinces du Sankuru (468 cas, soit 36,4%), de la Tshopo (169 cas, soit 13,2%), de l’Equateur (168 cas, soit 13,1%) et de la Tshuapa (108 cas soit 8,4%) ont comptabilisé environ 3/4 de cas suspects. Sur les 19 échantillons de sang et des croutes reçus au laboratoire national (INRB) du 02/12/2021 au 26/02/2022, 10 sont revenus positifs à l’orthopox virus. Déploiement des équipes conjointes Ministère de la santé publique – OMS dans les provinces de Tshopo, Mongala, Equateur, Mai Ndombe, Sankuru et Maniema pour appuyer les autorités sanitaires locales dans la réponse à l’épidémie de Monkey Pox.

Epidémie de choléra

Un total de 5 708 cas suspects de choléra dont 80 décès (létalité de 1,4%), a été notifié de S1 à S18/2022 dans 52 ZS appartenant à 11 provinces. Au terme de S18/2022, 219 cas suspects et 1 décès (létalité 0,5%) ont été notifiés dans 20 ZS de 5 provinces. Tenue de l’évaluation au niveau national de la 2ème phase de la campagne VCO dans les 13 ZS (106 AS) des DPS du Haut-Lomami, du Sud-Kivu et du Tanganyika qui a permis de vacciner 1 909 881 personnes âgées d’une année et plus avec 2 doses de VCO sur une cible de 2 016 512.

SITUATION HUMANITAIRE

Province de l’Ituri

Du 1er au 9 mai 2022, trois attaques ont eu lieu sur l’axe situé entre Komanda et Mambasa. Ces attaques rendent la situation sécuritaire incertaine, empêchant les organisations humanitaires d’atteindre les personnes déplacées internes de Toly-toly à Mambasa, où la présence de près de 87 500 nouveaux déplacés a été confirmée.