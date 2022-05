Crise Humanitaire Complexe - République démocratique du Congo : Rapport hebdomadaire de Situation Semaine 17 (du 25 avril au 01 mai 2022) 16 mai 2022

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE)

Dans la province de l’Équateur à l’Ouest de la RDC : du 09 au 13 mai/2022, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré. Le cumul de cas confirmé depuis le début de l’épidémie (23/05/2022) jusqu’au 13/05/2022 est resté de 3 cas confirmés dont 03 décès (létalité de 100,0%) dans 2 AS (Libiki et Motema Pembe) de la ZS de Mbandaka. Depuis le début de la vaccination en date du 27/04/2022, 714 personnes dont 434 prestataires de première ligne (PPL) ont été vaccinées contre la MVE et la mise en œuvre des autres interventions de réponse se poursuit avec l’appui des partenaires.

Epidémie de COVID-19

Depuis le début de l’épidémie, 87 633 cas confirmés et 2 cas probables dont 1 338 décès (létalité 1,5 %) ont été rapportés dans 314 ZS de 26 provinces. Une augmentation exponentielle (149,2%) des cas positifs a été observée au décours de S18/2022 (152 cas confirmés) comparativement à S17/2022 (61 cas confirmés). Cette situation est en grande partie due au cluster des cas observé dans la province du Lualaba au cours de cette semaine (108 cas confirmés). A la date du 08/05/2022, 1 278 712 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 780 985 personnes sont complètement vaccinées (couverture vaccinale 1,45%).

Épidémie de choléra

Du début de l’année 2022 à S17, 5 485 cas suspects de choléra dont 79 décès (létalité de 1,4%), ont été enregistrés dans 54 ZS appartenant à 11 provinces. La notification hebdomadaire de nouveau cas au terme de S17/2022, est de 193 cas suspects et 5 décès (létalité 2,6%) dans 21 ZS de 6 provinces, ce qui est une tendance à la hausse d’environ 2/3 (62,2%) par rapport à S17/2021 (119 cas suspects). Par ailleurs, les interventions de réponse se poursuivent sur le terrain dans les différents foyers actifs avec l’appui de l’OMS et des autres partenaires.

Crise humanitaire

Depuis le début de l’année 2022, plus de 355 000 personnes sont en situation de déplacement interne. Le total de personnes déplacées internes (PDIs) en RDC est de près de 5,97 millions. Les femmes représentent 51% de cette population déplacée. Le plus grand nombre des déplacés a été enregistré dans les provinces de l’Ituri (1,9 million), Nord-Kivu (1,9 million) et Sud-Kivu (1,4 million). Plus de 80% des déplacements sont dus à des attaques et affrontements armés (5,2 millions soit 87%).